В Севастополе объявили воздушную тревогу после атаки БПЛА ВСУ на Крым
Развожаев объявил воздушную тревогу в Севастополе после атаки БПЛА ВСУ на Крым
В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Михаил Развожаев 21 сентября.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об атаке беспилотников ВСУ на полуостров. Пострадали объекты на территории санатория «Форос» и здание школы в одном из посёлков.
Согласно данным, 15 человек получили травмы, число погибших уточняется.
Боевики ВСУ регулярно атакуют объекты гражданской инфраструктуры России. Москва не раз отмечала террористические методы киевского режима при ведении боевых действий.
