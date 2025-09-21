В Севастополе объявили воздушную тревогу после атаки БПЛА ВСУ на Крым

21 сентября 2025, 22:29

Развожаев объявил воздушную тревогу в Севастополе после атаки БПЛА ВСУ на Крым

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Михаил Развожаев 21 сентября.