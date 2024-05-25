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В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
Отмечается, что тревога была объявлена в 21:57 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что в Белгороде была включена сирена ракетной опасности. На фоне её работы в течение пяти минут прогремело сразу 20 взрывов. Украинские войска за минувшие сутки несколько раз обстреляли регион, погибли несколько человек.
Глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура ранее сообщал, что открытие Украиной шлюзов ДнепроГЭС и поступление воды в Северо-Крымский канал позволит обеспечить большим количеством воды крымские фермерские хозяйства. При этом такой шаг снизит уровень воды в украинском Днепровском водохранилище.
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Ранее сообщалось, что в Белгороде была включена сирена ракетной опасности. На фоне её работы в течение пяти минут прогремело сразу 20 взрывов. Украинские войска за минувшие сутки несколько раз обстреляли регион, погибли несколько человек.
Глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура ранее сообщал, что открытие Украиной шлюзов ДнепроГЭС и поступление воды в Северо-Крымский канал позволит обеспечить большим количеством воды крымские фермерские хозяйства. При этом такой шаг снизит уровень воды в украинском Днепровском водохранилище.
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Анастасия Чинкова