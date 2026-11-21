В Севастополе отразили атаку украинских беспилотников
Поздним вечером 21 ноября в Севастополе отразили атаку украинских беспилотников. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, военные, силы ПВО и мобильные группы нейтрализовали семь дронов. Информации о пострадавших не поступало, инфраструктурные объекты в городе также не получили повреждений.
Губернатор напомнил местным жителям: при обнаружении опасных предметов или обломков БПЛА подходить к ним нельзя. О подобной находке следует сразу сообщить по номеру 112, чтобы на место прибыли специалисты.
Напомним, что 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.
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