21 ноября 2026, 23:58

Развожаев: В Севастополе нейтрализовали семь украинских беспилотников

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Поздним вечером 21 ноября в Севастополе отразили атаку украинских беспилотников. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.