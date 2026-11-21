21 ноября 2026, 16:04

Во Владикавказе два человека погибли, еще несколько пострадали при взрыве газа

Фото: iStock/lusia599

Во Владикавказе два человека погибли при взрыве газа в многоэтажном доме. Об этом информирует пресс-служба МЧС по Северной Осетии.