Во Владикавказе взорвался газ в многоэтажке, есть погибшие
Во Владикавказе два человека погибли при взрыве газа в многоэтажном доме. Об этом информирует пресс-служба МЧС по Северной Осетии.
Согласно информации ведомства, трагический инцидент произошёл на шестом этаже многоэтажного жилого дома на улице Курсантов-Кировцев. В здании повреждены оконные проёмы, однако возгорания не зафиксировано. Спасатели занимаются демонтажем конструкций.
По предварительным сведениям, имеются пострадавшие. В настоящее время из дома эвакуируют жильцов. В районе происшествия задействованы экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске трое детей попали в медучреждение после утечки хлора в бассейне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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