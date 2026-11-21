В Индии 18 человек скончались после употребления поддельного спиртного
На северо-востоке Индии люди отравились поддельным алкоголем: по меньшей мере 18 человек умерли, свыше тысячи пациентов доставили в больницы. Эту информацию передаёт агентство ANI со ссылкой на местного чиновника.
Инцидент случился в штате Манипур. Депутат Кейшам Мегхачандра Сингх сообщил, что в местном поддельном спиртном обнаружили метанол. Употребление такого напитка вызвало у граждан серьёзные проблемы со здоровьем, в том числе с почками. Пострадавших принимают в медучреждениях уже второй день, более 600 человек находятся в тяжёлом состоянии.
Власти штата обратились к жителям с просьбой: тем, кто за последние несколько дней пил спиртное сомнительного происхождения или заметил у себя тревожные симптомы, следует посетить врача. Кроме того, людей призвали не лечиться самостоятельно и сохранять ёмкости от подозрительного алкоголя.
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