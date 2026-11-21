21 ноября 2026, 23:44

ANI: На северо-востоке Индии 18 человек погибли из-за отравления поддельным алкоголем

Фото: iStock/MaximFesenko

На северо-востоке Индии люди отравились поддельным алкоголем: по меньшей мере 18 человек умерли, свыше тысячи пациентов доставили в больницы. Эту информацию передаёт агентство ANI со ссылкой на местного чиновника.