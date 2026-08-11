В Севастополе отразили очередную атаку ВСУ, есть последствия на земле

11 августа 2026, 23:49

Развожаев: Силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над Севастополем

Фото: iStock/Alones Creative

В Севастополе силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ, уничтожив 21 БПЛА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.





После перехвата дронов в нескольких местах зафиксировали локальные возгорания от падения обломков: на склоне Ильяс-Кая в Севастопольской зоне Южного берега Крыма загорелся лес на площади 500 квадратных метров, также горела растительность у ближнего пляжа в Балаклаве. На место прибыли силы МЧС, Спасательной службы, Лесхоза и ЧФ РФ.



В Гагаринском районе обломки повредили крышу частного дома – пожар быстро потушили, пострадавших нет. Кроме того, один из сбитых дронов рухнул в Балаклавском районе, но не сдетонировал. Его уже обнаружили. Губернатор напомнил о необходимости немедленно звонить в 112 при обнаружении фрагментов БПЛА и не приближаться к ним.





«Также зафиксирована информация о точечных мелких повреждениях в трех многоквартирных домах в Балаклавском районе и на Северной стороне: люди сообщили о разбитых окнах», — добавил Развожаев.