Эксперт ответил, чем нельзя чистить сантехнику

11 августа 2026, 22:03

Эксперт клиентского сервиса Хорошев: акриловую сантехнику не чистят щеткой

Фото: istockphoto/SUNGMOON HAN

Для предотвращения появления стойкого известкового налета, ржавчины и мыльных разводов специалисты рекомендуют придерживаться регулярного графика очистки. Об этом стало известно 11 августа.