Эксперт ответил, чем нельзя чистить сантехнику
Для предотвращения появления стойкого известкового налета, ржавчины и мыльных разводов специалисты рекомендуют придерживаться регулярного графика очистки. Об этом стало известно 11 августа.
Как рассказал «Газете.Ru» руководитель службы клиентского сервиса компании «РМС», Иван Хорошев, минимальная частота ухода составляет один раз в неделю. По словам эксперта, раковины и смесители желательно очищать несколько раз в неделю, а при интенсивной эксплуатации — протирать после каждого использования.
Ванну и душевую кабину следует мыть еженедельно, а унитаз — несколько раз в неделю, при этом не забывая о зоне под ободком, креплениях и кнопке слива. Специалист предупредил, что длительное воздействие влаги и косметики усложняет дальнейшее удаление загрязнений без применения агрессивной химии.
Хорошев подчеркнул важность выбора правильных средств: для керамики и эмали подходят мягкие гели без крупных абразивов. Акриловые поверхности требуют деликатного обращения — категорически запрещены порошки, металлические щетки и жесткие губки. Для искусственного камня необходимо использовать составы, одобренные производителем, так как кислоты и щелочи могут нарушить цвет и структуру материала.
При очистке нержавеющей стали эксперт советует двигаться мягкой тканью по направлению шлифовки и обязательно вытирать поверхность насухо во избежание разводов. Для смесителей с декоративным или матовым покрытием подходят нейтральные средства без хлора. Для удаления накипи допустимы специальные составы на основе уксусной или лимонной кислоты, однако важно строго соблюдать концентрацию и время воздействия, указанные в инструкции.
Специалист предостерег от использования распространенных домашних рецептов: сода, отбеливатели и агрессивные жидкости для прочистки труб могут повредить защитный слой и уплотнители. Особую опасность представляет смешивание разных препаратов, которое может вызвать химическую реакцию с выделением вредных испарений.
Ржавчину и потемнения рекомендуется удалять специализированными составами, а мыльные разводы — теплой водой с нейтральным гелем. После чистки сантехнику необходимо тщательно ополоснуть и насухо вытереть, что особенно важно для темных и матовых покрытий. Для ухода эксперт рекомендует использовать салфетки из микрофибры, мягкие губки и щетки с синтетической щетиной, полностью отказавшись от металлических мочалок и абразивных порошков, которые оставляют микроповреждения, способствующие накоплению грязи.
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