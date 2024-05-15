В Севастополе работают системы ПВО

Генштаб Вооружённых сил Украины заявил об отходе украинских формирований на отдельных участках в районе Волчанска и Лукьянцев в Харьковской области «на более выгодные позиции». Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Телеграм-канале.