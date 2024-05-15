В Севастополе работают системы ПВО

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Средства ПВО работают на территории Севастополя. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев в своём Телеграм-канале.
«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. <...> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — сообщил он.Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в Телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак