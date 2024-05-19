В Севастополе рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки украинских войск никто из местных жителей не пострадал. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе были повреждены несколько жилых домов, которые сейчас осматривают члены муниципальных комиссий.
Он также добавил, что сотрудники коммунальных и экстренных служб уже убрали почти все упавшие в Севастополе осколки снарядов и суббоеприпасы. Губернатор призвал граждан, нашедших суббоеприпасы, сразу звонить по номеру 112 и ни в коем случае не подходить к опасным предметам.
В ночь на 19 мая в Республике Крым сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Развожаев сообщил, что Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны украинских войск.
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Он также добавил, что сотрудники коммунальных и экстренных служб уже убрали почти все упавшие в Севастополе осколки снарядов и суббоеприпасы. Губернатор призвал граждан, нашедших суббоеприпасы, сразу звонить по номеру 112 и ни в коем случае не подходить к опасным предметам.
В ночь на 19 мая в Республике Крым сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Развожаев сообщил, что Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны украинских войск.
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Артем Кузьмин