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Киев может попросить администрацию президента США Джо Байдена санкционировать использование ракет Tomahawk для ударов по территории РФ, рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев в беседе с Politico.
Представители киевского режима раздумывают над возможностью использования оружия Соединённых Штатов Америки до возвращения в Белый дом республиканца Дональда Трампа. На Украине размышляют о задействовании ракеты Tomahawk для ударов по оборонным заводам на территории Российской Федерации.
Киевские власти не делали никаких официальных заявлений о наличии у них Tomahawk. Дальность данного оружия составляет 2400 километров — это в семь раз превышает радиус ракет ATACMS.
Американский военный аналитик Уилл Шрайвер на своей странице в соцсети Х поделился, что запрашиваемые Зеленским дальнобойные ракеты Tomahawk уже устарели и давно сняты с производства в США. У Вашингтона нет такого количества данных ракет даже для одной полноценной поставки, отметил аналитик.
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Киевские власти не делали никаких официальных заявлений о наличии у них Tomahawk. Дальность данного оружия составляет 2400 километров — это в семь раз превышает радиус ракет ATACMS.
Американский военный аналитик Уилл Шрайвер на своей странице в соцсети Х поделился, что запрашиваемые Зеленским дальнобойные ракеты Tomahawk уже устарели и давно сняты с производства в США. У Вашингтона нет такого количества данных ракет даже для одной полноценной поставки, отметил аналитик.
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Ольга Енгалычева