ВС РФ могли ударить по Украине северокорейскими ракетами

22 сентября 2026, 02:43

Серия взрывов прогремела в городах Украины

Фото: iStock/maki_shmaki

В нескольких регионах Украины вспыхнули мощные пожары после серии взрывов. Горят склады с боеприпасами, пишет Телеграм-канал Baza.