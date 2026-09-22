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ВС РФ могли ударить по Украине северокорейскими ракетами

Серия взрывов прогремела в городах Украины
Фото: iStock/maki_shmaki

В нескольких регионах Украины вспыхнули мощные пожары после серии взрывов. Горят склады с боеприпасами, пишет Телеграм-канал Baza.



Наибольшие разрушения произошли в Днепре, где зафиксировано несколько крупных возгораний на правом берегу. По предварительным данным, по складам могли ударить баллистические ракеты КН-23 северокорейского производства.

В Броварском районе Киевской области также начались пожары на складских объектах — по ним, предположительно, нанесли удары дронами «Герань». Кроме того, несколько очагов возгораний зафиксировали в Бучанском районе.

Также серия взрывов прогремела в Виннице. Местные ресурсы сообщают о попадании дрона в военный объект. Вместе с тем после атаки массовые отключения электроэнергии случились в Черниговской области.

Александр Огарёв

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