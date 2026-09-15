В Северной Осетии мужчина спас мать и ребёнка из тонущей в реке машины
В Северной Осетии автомобиль с людьми упал в реку. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 41-м километре автодороги «Транскам». Женщина ехала за рулём вместе с сыном. В какой-то момент она потеряла управление, и машина съехала в русло реки.
Очевидцы сразу пришли на помощь. Инал Козонов бросился в воду, чтобы добраться до людей в салоне. Ещё трое мужчин, которые находились внизу, подключились к спасательной операции: они подали трос, и с его помощью удалось зацепить мать и ребёнка.
Затем Инал вынес пострадавших на берег на своих плечах. Женщину и мальчика госпитализировали. По предварительной информации, спасший их Козонов участвует в СВО. Он получил медали Жукова и «За храбрость».
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