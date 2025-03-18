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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В СФ назвали философскими рассуждениями слова нардепа о возвращении ЗАЭС

В СФ назвали философскими рассуждениями слова нардепа о возвращении ЗАЭС

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Заявления политиков Украины по поводу желания Киева вернуть контроль над Запорожской АЭС являются философскими рассуждениями. Так считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Ранее глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб была удивлена тем, что в высказываниях президента США Дональда Трампа и его спецпредставителя по Украине Стива Уиткоффа прозвучали заявления о Запорожской АЭС. Гриб подчеркнула, что Украина намерена вернуть себе электростанцию. Она добавила, что Россия могла бы отдать стратегический объект Киеву.

«Ну, философские экзерсисы наших украинских парламентариев, они, конечно, любопытны, но, по-моему, большого отзвука у людей, которые принимают практические решения, они не получат. Это не более чем рассуждение у камина или там, я не знаю, в каких-то других условиях», — заявил Карасин «Известиям».

По его словам, процесс урегулирования конфликта зависит лишь от тех людей, которые уполномочены принимать решения, а не от тех, которые просто рассуждают.

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Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном прекращении огня и дал команду бойцам
Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе от атак по энергоинфраструктуре
18 марта 2025, 20:32

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поддержал идею лидера США Дональда Трампа о введении 30-дневного прекращения огня с Украиной и уже дал соответствующую команду бойцам ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора политиков, который длился более двух часов.
Отмечается, что российский лидер положительно отреагировал на предложение Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что эту инициативу уже поддержали в Киеве.

Также в ходе беседы Путин и Трамп приняли решение о создании экспертных групп по украинскому урегулированию.

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Участники операции «Поток» говорили по-украински, чтобы ввести в заблуждение ВСУ
18 марта 2025, 19:25

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Штурмовики спецназа «Ахмат», участвовавшие в ставшей уже легендарной операции «Поток», во время нахождения в госпитале рассказали, что им пришлось применить военную хитрость. Чтобы ввести противника в заблуждение, они разговаривали по-украински.
Запись рассказа российских бойцов опубликовал «RT на русском». Когда штурмовики вышли из трубы после многокилометрового подземного перехода, они представились сослуживцами встретившимся им боевикам ВСУ.

«Шо, хлопцi, здоровеньки булы. Свiй, свiй. 80-я бригада», — представился украинским солдатами один из российских бойцов.

По словам штурмовиков спецназа, военнослужащие ВСУ обнаружили проникновение российских подразделений в свой тыл только через полтора часа после того, как они покинули трубу.

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#трубы
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На Украине командир ВСУ убил мобилизованного, закопал его тело в лесу и объявил дезертиром
ТАСС: на Украине командир ВСУ убил мобилизованного и объявил его дезертиром
18 марта 2025, 18:55

Фото: iStock/Irina Piskova

Командир ВСУ до смерти забил подчинённого, приказал спрятать его тело в лесу и объявил, что погибший якобы был наркоманом и самовольно покинул военную часть. Об этом говорится в материалах дела Черниговского районного суда Черниговской области Украины, пишет ТАСС.
Из приговора суда следует, что украинский командир регулярно избивал мобилизованного якобы из-за того, что тот не мог в полной мере исполнять приказы и «не проявлял желания служить».

По словам других военнослужащих, в день убийства бойца командир несколько раз избил его, пока тот не перестал подавать признаков жизни. После этого он приказал закопать тело в лесу, а руководству сообщил, что солдат якобы самовольно покинул часть.

Лишь спустя несколько месяцев тело мужчины было обнаружено. Всё это время его считали дезертиром.

В результате решением суда командира ВСУ приговорили к девяти годом лишения свободы.

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Следж-хоккеисты Подмосковья выиграли «Кубок защитников Отечества»
18 марта 2025, 16:04

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: https://t.me/vorobiev_live)

Подмосковные следж-хоккеисты стали чемпионами первого Всероссийского «Кубка защитников Отечества» по зимним видам спорта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В турнире в Ханты-Мансийске приняли участие более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России. В решающих матчах подмосковные спортсмены обыграли команды Санкт-Петербурга и Самары.
«Вы показали боевой характер, выдержку и волю! Сегодня вместе с министром спорта России, президентом Олимпийского комитета страны Михаилом Дегтярёвым и президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым встретился с участниками сборной Подмосковья, чтобы поздравить с победой. Возглавляет команду бывший игрок клуба «Кристалл-Электросталь» Михаил Трифонов. Тренирует ей один из основателей первой в стране следж-хоккейной команды «Феникс», семикратный чемпион России Вадим Троицкий. Парни занимаются на обновлённой ледовой арене «Орион-Технопул» в Балашихе», – рассказал глава региона в своём телеграм-канале.
Фото: https://t.me/vorobiev_live

По словам Воробьёва, у Подмосковья была самая многочисленная делегация спортсменов. 15 представителей сборной участвовали в соревнованиях по пяти видам спорта. Это следж-хоккей, биатлон, сноуборд, лыжные гонки и горные лыжи.
«Все наши спортсмены – герои, ветераны боевых действий, награждённые медалями и орденами. Этот год президент объявил Годом защитника Отечества и поручил особое внимание уделять тем, кто получил инвалидность на фронте, помогать им вернуться к обычной жизни, в том числе к занятиям спортом. Мы стараемся реализовывать это направление», – отметил губернатор.
Фото: https://t.me/vorobiev_live

В этом помогают Государственный фонд «Защитники Отечества» и Ассоциация ветеранов СВО, заключил Воробьёв.

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В Госдуме наградили жителя Подмосковья, сбившего дрон ВСУ из охотничьего ружья
18 марта 2025, 15:32

Фото: iStock/Oleg Elkov

Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил Александра Юдаева, сбившего из охотничьего ружья украинский беспилотник в небе над Подмосковьем. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Человек совершил поступок – когда беспилотники атаковали Москву, он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и один сбил», – подчеркнул Володин.
Жителю Московской области вручили почётную грамоту за личный вклад в обеспечением безопасности граждан России.

Володин отметил, что страна богата героями, которые всегда готовы прийти на помощь и сделать всё для защиты мирных граждан. Председатель Госдумы поблагодарил Юдаева за проявленный героизм, а его родителей – за хорошее воспитание сына.

Юдаев, в свою очередь заявил, что защитил Родину, выполнив свой гражданский долг.

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#госдума
#помощь
#воспитание
#герои
#вячеслав беспилотник
#московская область
#награда
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