В СФ назвали философскими рассуждениями слова нардепа о возвращении ЗАЭС

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Заявления политиков Украины по поводу желания Киева вернуть контроль над Запорожской АЭС являются философскими рассуждениями. Так считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Ранее глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб была удивлена тем, что в высказываниях президента США Дональда Трампа и его спецпредставителя по Украине Стива Уиткоффа прозвучали заявления о Запорожской АЭС. Гриб подчеркнула, что Украина намерена вернуть себе электростанцию. Она добавила, что Россия могла бы отдать стратегический объект Киеву.
По его словам, процесс урегулирования конфликта зависит лишь от тех людей, которые уполномочены принимать решения, а не от тех, которые просто рассуждают.
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«Ну, философские экзерсисы наших украинских парламентариев, они, конечно, любопытны, но, по-моему, большого отзвука у людей, которые принимают практические решения, они не получат. Это не более чем рассуждение у камина или там, я не знаю, в каких-то других условиях», — заявил Карасин «Известиям».
По его словам, процесс урегулирования конфликта зависит лишь от тех людей, которые уполномочены принимать решения, а не от тех, которые просто рассуждают.
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Элина Позднякова