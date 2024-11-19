В СФ порассуждали про ответ на удары ATACMS словами «мало не покажется никому»

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В случае начала большой драки, мало никому не покажется, уверен сенатор СФ Владимир Джабаров в разговоре с журналистами «Ленты.ру». Политик порассуждал про ответ на удары ракетами США ATACMS по РФ.
«Запад играет с огнем. Я боюсь, что потом будет поздно говорить: «Мы не знали, мы не предполагали». Если начнется большая драка, то мало не покажется никому», — прокомментировал Джабаров.Собеседник подчеркнул, что раз вооружение американское, значит, США дали шанс Киеву «уничтожать наших людей своим оружием».
Джабаров добавил, что есть сообщения о том, что боевики ВСУ готовятся ударить по Керченскому мосту ракетами ATACMS.
Сенатор заключил, что Западу нужен конфликт России с Украиной, а не мир, поскольку Вашингтон хочет стратегического поражения российской стороны.
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Никита Кротов