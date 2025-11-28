В Шатуре решают жилищно-коммунальные проблемы участников СВО и их семей

28 ноября 2025, 22:27

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В Шатуре продолжают помогать тем, чьи родные находятся в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





Так, специалисты управляющей компании «Прогресс-Рошаль» оказали помощь семьям военнослужащих, проживающим в частных домах в сельской местности.



«Семьи бойцов из сёл Середниково и Кривандино обратились в местное отделение Ассоциации ветеранов СВО и попросили помочь привести в порядок их дома. Благодаря взаимодействию с администрацией муниципалитета заявки удалось отработать. В деревянном доме на ул. Тихой в населённом пункте Середниково рабочие управляющей компании заменили часть нижних брёвен, составляющих основу конструкции», – уточнили в администрации.