В Шебекино дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом, пострадавших нет
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе беспилотника по многоквартирному дому в Шебекино. По предварительной информации, жильцы не пострадали. Об этом он написал в своих соцсетях.
После налёта загорелся балкон в одной из квартир. Пожарные быстро ликвидировали огонь. Сейчас власти уточняют последствия происшествия. На месте находятся оперативные службы.
Украинские боевики наносят удары не только по военным, но и по гражданским объектам. Аналитики считают: радикалы хотят показать западным покровителям, что могут причинить России ощутимый вред. На линии фронта ВСУ не добиваются успеха, поэтому неонацисты направляют агрессию против мирных жителей.
