В Шебекино дрон ВСУ взорвался в здании социального объекта

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Украинский дрон влетел в окно здания социального объекта в городе Шебекино в Белгородской области и взорвался. Об очередной атаке ВСУ 18 сентября сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино дрон влетел в окно здания социального объекта. В результате взрыва повреждены остекление и фасад. Кроме того, выбиты окна в квартире многоквартирного дома» — сообщил губернатор Гладков в Telegram-канале.
Также во время вражеской атаки БПЛА пострадала кровля частного дома в селе Вознесеновка.
Кроме этого боевики обстреляли село Безлюдовка, там в двух частных домах выбило окна, пробило забор и ворота, также пострадал легковой автомобиль. Из-за атаки загорелась сухая трава. Местные власти фиксируют обрывы на электропроводах. Электроснабжение начнут восстанавливать сразу после согласования с Министерством обороны.
«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — сообщил губернатор.
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Лия Мурадьян