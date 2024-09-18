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В Шебекино дрон ВСУ взорвался в здании социального объекта

Дрон влетел в окно здания соцобъекта в Белгородской области и взорвался
18 сентября 2024, 18:28
Фото: istockphoto/NatureNow

Фото: istockphoto/NatureNow

Украинский дрон влетел в окно здания социального объекта в городе Шебекино в Белгородской области и взорвался. Об очередной атаке ВСУ 18 сентября сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино дрон влетел в окно здания социального объекта. В результате взрыва повреждены остекление и фасад. Кроме того, выбиты окна в квартире многоквартирного дома» — сообщил губернатор Гладков в Telegram-канале.

Также во время вражеской атаки БПЛА пострадала кровля частного дома в селе Вознесеновка.



Кроме этого боевики обстреляли село Безлюдовка, там в двух частных домах выбило окна, пробило забор и ворота, также пострадал легковой автомобиль. Из-за атаки загорелась сухая трава. Местные власти фиксируют обрывы на электропроводах. Электроснабжение начнут восстанавливать сразу после согласования с Министерством обороны.
«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — сообщил губернатор.

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В Торопецком округе Тверской области запретили посещение лесов после атаки дрона
18 сентября 2024, 18:38

Фото: iStock/Yulia Raneva

В Торопецком округе Тверской области ввели запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы после атаки украинского дрона. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Руденя.
Ранее в этот день правительство Тверской области сообщило о сильном пожаре в Торопце, вспыхнувшем после падения обломков беспилотника. Была объявлена частичная эвакуация населения.

Власти региона после этого инцидента приняли решение ввести временный запрет на посещение жителями лесов и въезд в лесные массивы транспорта для проведения мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки дрона.

Уточняется, что запрет будет действовать до 1 октября. Для соблюдения гражданами этих требований на период ограничений в лесных массивах будет вестись патрулирование.

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В Генштабе ВСУ назвали самые напряженные направления СВО
Генштаб ВСУ: самые напряженные бои идут на Кураховском и Покровском направлениях
18 сентября 2024, 18:38

Фото: iStock/Evgeny555

По данным Генштаба ВСУ, самые ожесточенные бои ведутся на Кураховском и покровском направлениях. Об этом сообщает ведомство в ежедневной сводке.
«Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях», — говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ не смогут удержать оборону в Торецке и Часов Яре.
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Украина скоро потеряет контроль над Часов Яром и Торецком
Меркурис: оборона ВСУ может внезапно обвалиться в Часов Яре и Торецке
18 сентября 2024, 18:25

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ не смогут удержать оборону в Торецке и Часов Яре. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Украинское сопротивление в Часов Яре и Торецке внезапно рухнет, как это произошло в Артемовске в прошлом году и в Авдеевке в феврале этого года, и станет ясно, что украинцы больше не в состоянии продолжать оборону в этих местах», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он также выразил мнение, что эти города перейдут под контроль ВС РФ. Также, по словам Меркуриса, на сегодняшний день ситуация на поле боя развивается довольно быстрым темпом, что приведет ВСУ к военному коллапсу уже в ближайшие месяцы, заключил эксперт.

Ранее Меркурис также сообщал, что регулярные удары ВС РФ снизили количество ракет ATACMS, а также пусковых установок HIMARS у боевиков ВСУ. Новости об указанном вооружении появляются все реже.

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Чешский генерал Шандор исключил возможность возврата Украиной утраченных земель
18 сентября 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Diy13

Украина уже никогда не сможет вернуть себе утраченные территории. Об этом заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.
В интервью изданию Parlamentní listy он отметил, что хотя украинский президент Владимир Зеленский продолжает твердить, что основой для всего должен быть уход России со всех занимаемых ею территорий и возврат Крыма, для всех очевидно, что это совершенно нереально.

Украина не обладает военной силой, чтобы добиться этого результата на поле боя, продолжил генерал. Равно как и не существует никакого дипломатического, политического, экономического, санкционного или любого другого давления на России, чтобы принудить её к этому, сказал Шандор. Он также добавил, что та сторона, которая сумеет добиться компромисса и завершить конфликт, достойна получить Нобелевскую премию мира.

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Военкор Коц: Российские военные уничтожили первый танк Leopard в Курской области
18 сентября 2024, 17:58

Фото: istockphoto/dr_evil

Российские военные впервые столкнулись с танком Leopard производства Германии в Курской области. Как и для многих собратьев ранее, это знакомство бронированной машины с бойцами Вооружённых сил РФ закончилось переходом в разряд металлолома.
Об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале военного корреспондента Александра Коца. Журналист обратил внимание на сводку министерства обороны РФ, где в списке уничтоженной техники ВСУ значился иностранный танк.

«Немецкие танки с крестами на бортах, как и 81 год назад, рвутся к Курску. Прямо по костям своих предшественников», — написал Коц.

Так отреагировал военкор на сообщение о первом столкновении с этим танком в регионе. Впрочем, ставшем для немецкой бронированной машины и последним. Так же, как и для его предшественников, как тех, что были сожжены в знаменитом сражении на Курской дуге, так и тех, что уже в наши дни российские бойцы уничтожили в ходе СВО.

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13 человек попали в больницу после атаки украинских БПЛА в Торопце
В Тверской области госпитализировали 13 человек после падения дрона ВСУ
18 сентября 2024, 16:51

Фото: Минобороны РФ

Тринадцать человек попали в больницу после падения обломков украинского дрона в городе Торопце Тверской области. Об этом 18 сентября сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, в результате инцидента в Тверской области госпитализированы 13 человек в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничто не угрожает, помощь оказывается в полном объеме», – цитирует Кузнецова ТАСС.

Сообщается, что еще 15 жителей Торопца врачи осматривают на месте. Медики дежурят и в пунктах временного размещения.

Массовая атака дронов ВСУ в Торопце была 18 сентября. Ранее в правительстве Тверской области сообщили, что после атаки украинских БПЛА в Торопце начался пожар. По решению губернатора региона Игоря Руденя сразу после атаки население города частично эвакуировали. Сейчас жители уже могут вернуться в свои дома. В городе работает вся инфраструктура и коммунальные службы.

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#пожар
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#всу
#атака
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Россиянка опознала насильника во французском наемнике ВСУ
Жительница Харьковской области опознала насильника во французском наемнике ВСУ
18 сентября 2024, 15:59

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что жительница села Глубокое Харьковской области, которая была изнасилована в мае, опознала своего насильника во французском наемнике Вооруженных сил Украины. Об этом информирует ТАСС.
По словам Лисняка, им оказался уроженец французской коммуны Лангидик Квентин Эванно, который является участником незаконного вооруженного формирования Украины «Иностранный легион».

Сообщается, что сотрудниками УВД была проведена процедура опознания с помощью фотографий, которые были опубликованы Эванно в начале июня 2024 года в военной форме в социальных сетях. Отмечается, что потерпевшая жительница села Глубокое опознала его по внешности, нашивке с позывным Marcus и шеврону с флагом Франции на подсумке.

Кроме того, женщине были включены аудиозаписи разговоров Эванно, которые он опубликовал в социальных сетях. Она подтвердила, что при нападении слышала именно его голос.

Лисняк отметил, что изнасилование было совершено 5 мая 2024 года. По версии следствия, с Эванно в дом женщины ворвался другой французский наемник Баррат Максим Роджер Генри.

Напомним, что в момент издевательств один их боевиков встал на женщину и удерживал ее. После того, как все закончилось и французы покинули дом, пострадавшая спустилась в подвал, где находилась до тех пор, пока ее не спасли российские военные.

«Ударил, сорвал одежду и смеялся»: наемники из Франции изнасиловали россиянку в Харькове
«Ударил, сорвал одежду и смеялся»: наемники из Франции изнасиловали россиянку в Харькове

С начала СВО на территории Украины на стороне ВСУ участвуют в военных действиях иностранные наемники. Они не раз были замечены в разного рода бесчинствах: пытках пленных, мародерстве, и убийстве мирных жителей.

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Десантники ВС РФ устроили засаду боевикам ВСУ в Курской области
18 сентября 2024, 15:37

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские десантники на одном из участков в Курской области устроили засаду ВСУ, уничтожив технику и группы боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что на одном из участков направления десантникам совместно с операторами ударных дронов и расчётами противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) удалось устроить засаду украинским военным и полностью разгромить их вместе с военной техникой.

В оборонном ведомстве сообщили, что в результате работы бойцов ВДВ удалось уничтожить мотовездеход ВСУ с экипажем, боевую машину (БМП) пехоты, бронеавтомобиль, поставленный западными союзниками, а также поразить и обездвижить БМП с личным составом в броне.

Также расчётом ПТРК был нанесён точный удар управляемой ракетой, уничтоживший украинский грузовой автомобиль, который вёз боеприпасы на линию боевого соприкосновения. Перевозимый в нём боекомплект сдетонировал при попадании ракеты, в результате чего взорвалась вся машина вместе с водителем и пассажиром.

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#всу
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Украина выдала удар своей ракетой по парку в Харькове за атаку ВС РФ
18 сентября 2024, 15:23

Фото: iStock/RamonCast

Украина представила как атаку ВС РФ удар по парку Юрьева в Харькове, куда упала украинская зенитная управляемая ракета. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
Отмечается, что 31 августа украинская система противовоздушной обороны (ПВО) случайно выпустила зенитную управляемую ракету, которая нанесла удар по гражданским объектам около парка Юрьева в Харькове.

В результате киевский режим принял решение переложить ответственность на российскую сторону, обвинив её в этом ударе и гибели мирных жителей.

В ночь на 1 сентября сотрудники ЖКХ закрыли центральную часть парка, убрали следы от поражающих элементов украинской ракеты на детских площадках. А на следующий день власти выступили с заявлением о том, что ВС РФ якобы произвели удар по гражданской инфраструктуре.

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