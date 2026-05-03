Силы ПВО сбили пять БПЛА ВСУ в Тульской области

03 мая 2026, 00:42

ПВО Минобороны России уничтожила пять украинских беспилотников в Тульской области. Об этом в ночь на 3 мая сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.





По его информации, пострадавших нет. Предварительно, разрушения зданий и инфраструктуры также не зафиксировали. Миляев подчеркнул, что опасность атаки БПЛА сохраняется.





«Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112», — добавил губернатор региона.