Силы ПВО сбили пять БПЛА ВСУ в Тульской области
ПВО Минобороны России уничтожила пять украинских беспилотников в Тульской области. Об этом в ночь на 3 мая сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
По его информации, пострадавших нет. Предварительно, разрушения зданий и инфраструктуры также не зафиксировали. Миляев подчеркнул, что опасность атаки БПЛА сохраняется.
«Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112», — добавил губернатор региона.Ранее, 2 мая, над Тульской областью уже отражали атаку дронов ВСУ. Кроме того, на протяжении дня украинские дроны также совершали налет на Белгородскую, Брянскую, Вологодскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Новгородскую, Орловскую, Смоленскую, Челябинскую области и на Московский регион.
Губернатор МО Андрей Воробьёв отмечал, что в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина.