«Все по плану»: Зеленский о контрнаступлении России под Курском, куда ВС РФ пойдут дальше

Фото: iStock/SergeyVButorin
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские войска перешли в контрнаступление в Курской области, отметив при этом, что все «идет по плану». О том, как его слова оценили в Госдуме и на какие направления выдвинутся ВС РФ теперь расскажет редакция «Радио 1».
Наступление ВС РФ в Курской области
Глава Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что ВС РФ перешли в наступление в Курской области, отметив при этом, что все идет по плану.
«Россияне ведут контрнаступление в Курской области, и все развивается согласно нашему украинскому плану», — отметил Зеленский.
Он также упомянул, что Украина давно замечает накопление войск на территории Беларуси, но «следит за этой ситуацией». Информацию о контрнаступлении ВС РФ подтвердил и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он отметил, что ситуация на фронте для российских сил складывается положительно.
«Наш правый фланг на курском направлении активно продвигается вперед. Вчера и на сегодняшний день на этом участке было освобождено около 10 населенных пунктов Курской области», — добавил Алаудинов.
В четверг Министерство обороны России подтвердило, что войска группы «Север» за два дня освободили десять населенных пунктов. Среди них Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.
Кроме того, ведомство сообщило, что российские силы смогли успешно отразить несколько контратак со стороны Вооруженных сил Украины. В данный момент продолжаются операции по выявлению и уничтожению украинских диверсантов в лесных массивах.
Дальнейшие планы ВС РФ
Фото: Минобороны РФ
В Госдуме оценили слова Зеленского о ситуации в Курской области
Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с изданием «Лента.ру» положительно оценил слова Зеленского о Курской области.
По мнению парламентария, если стратегический план Владимира Зеленского действительно предполагает отступление Вооруженных сил Украины в Курской области и других регионах, то это имеет свои плюсы.
«Мы не можем знать, какие именно цели преследует Зеленский — его собственные или те, что согласованы с американскими союзниками. Однако если это связано с тем, что Украина постепенно теряет контроль над территориями в Донецкой области и будет вынуждена уступать позиции в Курской и других областях, то, возможно, это неплохая идея», — отметил депутат.
Кроме того, Чепа не исключил, что заявления Зеленского могут быть нацелены на украинских граждан с целью ввести их в заблуждение о текущей ситуации на фронте.
«Он может говорить: «Все в порядке, не переживайте, идет все по плану». Это может быть просто очередное заблуждение», — заключил Чепа.
Читайте также:
Боевики ВСУ создавали в Курской области подобие концлагерей для местных жителей
Боевики ВСУ покидают позиции в Курской области, опасаясь окружения
На Западе предсказали дальнейший ход СВО
Анастасия Хохлова