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В красноярской школе выставили форму солдата ВСУ, попавшего в плен

20 сентября 2024, 12:28
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В школе № 65 города Красноярска организовали выставку, приуроченную к теме СВО, там ученики могут увидеть форму солдата ВСУ, попавшего в плен. Информацию опубликовали в официальной группе учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте», передает «Лента.ру».


«Выставка позволяет ознакомить школьников и их родителей с выпускниками школы, проявившими мужество и героизм в защите Родины», — говорится в сообщении.

Кроме того, в экспозиции, посвященной теме спецоперации, представлены фотографии российских военных, а также флаг танковых войск. Все экспонаты школе передал выпускник школы Данил Лалетин, который сейчас выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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#флаг
#операции
ВС РФ за сутки уничтожили более 370 боевиков ВСУ в Курской области
20 сентября 2024, 13:03

Фото: iStock/Michele Ursi

За минувшие сутки потери ВСУ в Курской области составили 370 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке об обстановке в российском приграничье.
«За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что также в российском приграничье было уничтожено шесть артиллерийских орудий, миномет и станция РЭБ. Кроме того, ВС РФ разрушили понтонную переправу, которую украинские боевики использовали для подвода резервов.

Всего с начала украинского вторжения в Курскую область ликвидировано 15300 человек живой силы ВСУ.

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ВС РФ начали штурмовать Свердликово в Курской области
«ВХ»: армия России приступила к штурму Свердликово в Курской области
20 сентября 2024, 12:50

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России приступила к штурму боевиков ВСУ в Свердликово в Курской области. Именно этот населенный пункт стал первой точкой удара украинских боевиков в наступлении на Коренево. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«Сообщают, что в Курской области начался штурм Свердликова. Эта деревня была первой точкой в ударе ВСУ на Коренево и она же, судя по всему, может стать для украинской группировки в этом районе последней», — говорится в сообщении.

Уточняется, что далее армия России начнет продвигаться в сторону Суджанского района.

Утром 20 сентября сообщалось, что российские подразделения вплотную подошли к поселку Свердликово. Он стоит на стратегически важной для ВСУ дороге, соединяющей Суджу и Коренево. Именно по этой трассе идет основное снабжение украинских подразделений на всем Кореневском направлении. Перерезав эту артерию, ВС РФ смогут создать предпосылки для оперативного окружения большой группировки противника.

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Дроны ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС
ЗАЭС: Дроны ВСУ не попали по территории Запорожской атомной станции
20 сентября 2024, 11:55

Фото: istockphoto/ Wlad74

Попаданий беспилотников ВСУ по территории Запорожской АЭС не зафиксировано. Об этом 20 сентября сообщает официальный канал атомной электростанции в Telegram.
Украинские БПЛА атаковали город-спутник Энергодар в пятницу утром. К счастью, обошлось без пострадавших.
«На территории Запорожской атомной станции прилетов не зафиксировано. Нарушений пределов и условий безопасности нет», – сообщает пресс-служба ЗАЭС.

Сотрудники уточняют, что атомная станция работает за счет линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Ферросплавная -1». Радиационный фон на площадке АЭС и в зоне наблюдения не превышен.
«Сотрудники ЗАЭС делают максимально возможное для обеспечения безопасной эксплуатации станции», – добавили в пресс-службе.

Одновременно остается напряженной обстановка вокруг Курской АЭС. О чем ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины. Киевский режим неоднократно пытался атаковать атомные станции, о намерении захватить АЭС также открыто заявлял украинский лидер Владимир Зеленский.

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Обстановка в Курской области, побег ВСУ из Гродовки и успехи ВС РФ у Торецка: последние новости СВО
20 сентября 2024, 11:43

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Армия России продолжает освобождать Курскую область от присутствия украинских боевиков на русской земле. Тем временем ВС РФ имеют успехи на Покровском направлении, где враг бежал из Гродовки, в районе Торецка и Угледара.
Последние новости с основных направлений спецоперации и подробную обстановку из Курской области по состоянию на 20 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Давление на противника в Курской области происходит сразу с нескольких направлений. Российские бойцы идут широким фронтом от Гордеевки и до Снагости. Накануне стало известно об освобождении Николаево-Дарьино и Дарьино. Идут бои за Любимовку, пишет военкор Александр Коц.

«При этом наши подразделения уже вплотную подошли к поселку Свердликово, который стоит на стратегически важной для ВСУ дороге, соединяющей Суджу и Коренево. По ней идет основное снабжение киевских подразделений на всем Кореневском направлении. Перерезав эту артерию, мы сможем создать предпосылки для оперативного окружения большой вражеской группировки», — пояснил Коц.

Кроме того, ожесточенные бои идут и к востоку от Коренево — в районе Ольговки, Журавлей, Шептуховки, Кремяной.

На восточном фланге бойцы ВС РФ продвигаются от села Борки в сторону Плехово, чтобы выйти в тыл ВСУ в Судже. Бои продолжаются в районе Русского Поречного, Черкасского Поречного и Малой Локни.

На протяжении всей недели ВСУ пытаются прорваться через госграницу России через поселки Краснооктябрьский, Новый Путь и Медвежье. На этом участке в бой бросили танки «Леопард». Однако все атаки ВСУ остановлены нашими бойцами.

Киев стратегически остается в Курском тупике, куда сам себя загнал, считает Коц. По его мнению, расширить там плацдарм у ВСУ возможностей явно нет. Противник несет огромные потери, но продолжает активные действия.


Покровское направление


Армия России заняла Украинск и террикон возле города. Развивая наступление ВС РФ подошли к Селидовской шахте, в случае её взятия, город Селидово будет как на ладони со всех сторон.

Также наши части зашли в Горняк с севера и закрепились за окраины.

Бойцы ВС РФ перерезали дорогу Селидово-Украинск западнее террикона. При этом южнее активно наступают на запад по направлению к Цукурино, до которого осталось чуть более двух км.

Также российские подразделения пробивают оборону противника по северному берегу реки Журавка. Это последний рубеж обороны перед Мирноградом, прорыв которого автоматически выведет армию России на окраины города.

Утром 20 сентября из Гродовки поступили сообщения, что противник покидает город и в скором времени наши войска приступят к зачистке. По последним данным, ВС РФ также освободили населённый пункт Крутой Яр.


Угледарское направление


Здесь бои идут в районе Пречистовки и Золотой Нивы, но продвижение российских войск несколько замедлилось. К востоку от Угледара продолжаются бои за территорию шахты «Южнодонбасская №3».

Тем временем российские подразделения расширяют зону контроля в районе Водяного и Константиновки.

Активно работает наша артиллерия по позициям противника в Антоновке и Катериновке.

Торецкое направление


На Торецком (Дзержинском) направлении сообщают о продолжающихся боях за город в застройке. Вражеские ресурсы признают продвижение наших войск в Торецке и в районе Нью-Йорка (Новгородского). Сейчас наши части двигаются в городе все быстрее, а потеря противником контроля над северной частью Нью-Йорка создает опасность охвата агломерации с юга.

Украинские СМИ подтверждают успехи ВС РФ


Российские войска продвинулись на Часовоярском и Покровском направлениях, пишет приближенный к ГУР военный паблик DeepState. По его данным, армия России продвинулась возле Новгородского (Нью-Йорка), Ивановского, Галициновки и в Торецке. Другие украинские военные ресурсы пишут о тяжелой ситуации у Горняка и Желанного Второго.

«Цукурино, Горняк, Желанное Второе, очень тяжелая обстановка, русские имеют продвижение», — подтверждают украинские военные ресурсы.

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«Необстрелянные»: как ВСУ прятались за спины молодежи на фронте
ТАСС: ВСУ заставляли 18-летних юношей сдерживать ВС РФ в ДНР
20 сентября 2024, 11:32

Фото: istockphoto/nndanko

Украинская армия создавала отряды из 18-летних юнцов, чтобы те сдерживали наступление ВС РФ на наиболее острых фронтовых участках Донбасса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков. Как проинформировали источники, молодежь прикрывала опытных боевиков Украины, пока тех эвакуировали.
«Есть информация, что Киев формировал специальные отряды, куда входили 18-, 19-летние ребята, без опыта, необстрелянные. Задача — физически затянуть время в ходе натиска российских войск на территории ДНР на разных участках», — пояснили журналистам в силовых структурах.
Там подчеркнули, что подобной тактикой противник пользовался в 2022-2023 годах, но теперь, в связи с большими потерями, возраст участников спецотрядов Украины расширен.

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#война
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Житель Курской области рассказал об ударе со стороны ВСУ кассетным боеприпасом
20 сентября 2024, 11:13

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ ударили по селу Курской области, где были только мирные, кассетным боеприпасом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местного жителя Олега Москвина, который все пояснил военному следствию.
«Мы собрались все втроем, стояли на улице, потом - бах, тишина, а потом такой пошел треск. И не на земле взорвался, а над нами, ну, за сараями там. И сразу пригнулись, так и тут застучало, начинка, наверное, такие вот черненькие, как стекло побитое, эти вот элементы поражающие», — сообщил мужчина.
Нападение на Курскую область произошло в начале августа. Противнику дали отпор Росгвардейцы, бойцы ВС РФ, а также пограничники. Как отмечало командование ВСУ, таким образом Украина хотела отвлечь ВС РФ с Донбасса, но план провалился.

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«‎Под землей»: Появились новые подробности о пораженном ракетой центре спецрадиосвязи ВСУ
Рогов: пораженный ракетой центр спецрадиосвязи ВСУ был скрыт под землей
20 сентября 2024, 11:06

Фото: iStock/olegda88

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что главный центр специальной радиосвязи военной разведки Украины, который поразили бойцы ВС России, был скрыт глубоко под землей. Об этом пишет РИА Новости.
Минобороны ранее сообщило, что российская армия нанесла поражение главному центру специальной радиосвязи ГУР ВСУ. В сообщении ведомства не были указаны подробности удара, а также отсутствовала информация о потерях, понесенных украинской армией в результате бомбардировки.

ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи ГУР ВСУ
ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи ГУР ВСУ

«Согласно поступившей оперативной информации, центр военной разведки украинских боевиков находился в Киевской области. Враг старательно его замаскировал, создав основную инфраструктуру глубоко под землей», — сказал Председатель комиссии Общественной палаты РФ Рогов.

По его словам, центр на поверхности был замаскирован под заброшенный гражданский объект.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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В Курской области сравнили состав подразделений ВСУ в начале вторжения и сейчас
Командир Авирдзба: в Курскую область в августе заходили элитные подразделения
20 сентября 2024, 11:02

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз заявил, что при вторжении Вооруженных сил Украины в Курскую область в начале августа в регион заходили элитные подразделения, передает ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время Киев насыщает участок членами территориальных батальонов. По словам командира, перед украинскими военными ставится задача закрепляться на позициях и замедлять продвижение ВС РФ, которые начали контрнаступление.

Примечательно, что на линии боевого соприкосновения все чаще фиксируется отступление солдат ВСУ с ранее занимаемых позиций.

Напомним, украинские боевики вторглись в Курскую область больше месяца назад, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. 11 сентября российские войска начали контрнаступление в Курской области.

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#контрнаступление
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Стало известно, что стали делать украинские военные, чтобы уберечь свои авто от поджогов
Украинские военные по ночам стали сторожить авто, чтобы уберечь их от поджогов
20 сентября 2024, 10:43

Фото: iStock/ELizabethHoffmann

Военные Вооруженных сил Украины начали сторожить ночью свои автомобили, чтобы уберечь их от поджогов. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«Военные стали караулить ночью у своих авто, чтобы поймать поджигателей», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что в Киеве удалось поймать двух парней, их отправят на фронт в качестве «бесплатных рабов». Отмечается, что других пойманных может ожидать более жесткое наказание.

В последнее время в Украине участились случаи поджогов автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Издание «Страна.ua» информировало, что люди ошибочно принимают их за машины территориальных центров комплектования. Чтобы защитить свои автомобили от сожжения или прокалывания колёс, военнослужащие начали прикреплять к своим микроавтобусам таблички с надписью «Не ТЦК».

К гибели военкора агентства Sputnik Бентли причастны четверо российских военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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