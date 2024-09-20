В красноярской школе выставили форму солдата ВСУ, попавшего в плен

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В школе № 65 города Красноярска организовали выставку, приуроченную к теме СВО, там ученики могут увидеть форму солдата ВСУ, попавшего в плен. Информацию опубликовали в официальной группе учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте», передает «Лента.ру».
«Выставка позволяет ознакомить школьников и их родителей с выпускниками школы, проявившими мужество и героизм в защите Родины», — говорится в сообщении.
Кроме того, в экспозиции, посвященной теме спецоперации, представлены фотографии российских военных, а также флаг танковых войск. Все экспонаты школе передал выпускник школы Данил Лалетин, который сейчас выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.
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Элина Позднякова