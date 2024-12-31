В Шостке Сумской области Украины произошли взрывы

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В городе Шостка Сумской области Украины произошла новая серия взрывов. Ранее разрывы уже гремели в этом населённом пункте на фоне объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». В публикации отмечается, что в результате ракетной атак Вооружённых сил РФ в городе разрушены и повреждены несколько инфраструктурных объектов. В настоящее время режим воздушной тревоги действует на всей территории Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены звучат по всей стране с 09:30 по московскому времени.
Удары по украинской инфраструктуре Вооружённые силы Российской Федерации начали наносить с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Российские власти обвинили в его организации украинские спецслужбы, а те особо не отпирались.
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Александр Бойцов