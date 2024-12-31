СМИ Украины: в Киеве прозвучали повторные взрывы

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В Киеве прозвучали повторные взрывы, а также в Шостке Сумской области. Об этом рассказали украинские СМИ.
Информация о происшествии поступила от telegram-канала «Общественное» и издания «Зеркало недели». Также в регионах объявлена воздушная тревога.
Ранее «Радио 1» сообщало, что украинские СМИ рассказали о сильных взрывах в Киеве и Киевской области. В регионах объявлена воздушная тревога около четырех часов утра по московскому времени.
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