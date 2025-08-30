В силовых структурах России рассказали об испанских наемниках на Украине
Командование ВСУ перебросило до роты испанских наемников восточнее села Терновое на границе ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По словам источника агентства, это уже не первый раз, когда на данный участок фронта перебрасываются иностранные подразделения. Ранее в этом направлении уже были доставлены другие группы иностранцев.
Ранее стало известно, что новое подразделение наемников из Латинской Америки появилось в ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: