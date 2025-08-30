В силовых структурах России рассказали об испанских наемниках на Украине

30 августа 2025, 09:18

ТАСС: Киев перебросил до роты испанцев на границу ДНР и Днепропетровской области

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Командование ВСУ перебросило до роты испанских наемников восточнее села Терновое на границе ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.