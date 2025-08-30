30 августа 2025, 08:54

ТАСС: ВСУ задействуют польских наемников в окрестностях Часова Яра

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ после освобождения Часова Яра в ДНР задействовали польских и чернокожих наемников на окраинах населенного пункта. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.





В радиопереговорах, по словам собеседника агентства, была слышна польская речь. Кроме того, с беспилотника заметили темнокожих бойцов ВСУ, отметил он.



В первые месяцы года в ходе интенсивных боев за данный населенный пункт в перехваченных радиопереговорах преимущественно звучала латиноамериканская речь. Согласно данным силовых структур, наемники столкнулись с сильным сопротивлением, активными наступательными действиями и быстро утратили боеспособность.





«Их нахождение здесь было недолгим», — заключил собеседник.