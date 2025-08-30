ВСУ задействуют польских наемников в окрестностях Часова Яра
ВСУ после освобождения Часова Яра в ДНР задействовали польских и чернокожих наемников на окраинах населенного пункта. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
В радиопереговорах, по словам собеседника агентства, была слышна польская речь. Кроме того, с беспилотника заметили темнокожих бойцов ВСУ, отметил он.
В первые месяцы года в ходе интенсивных боев за данный населенный пункт в перехваченных радиопереговорах преимущественно звучала латиноамериканская речь. Согласно данным силовых структур, наемники столкнулись с сильным сопротивлением, активными наступательными действиями и быстро утратили боеспособность.
«Их нахождение здесь было недолгим», — заключил собеседник.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.