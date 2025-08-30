В Краснодарском крае после атак ВСУ перекрыли движение на одном из мостов

30 августа 2025, 07:56

МВД: в Краснодаре перекрыто движение на одном из мостов на фоне сообщений о БПЛА

Фото: iStock/aerogondo

В Краснодаре на фоне сообщений об атаке БПЛА было перекрыто движение на одном из крупных мостов города. Об этом проинформировали в региональном МВД.