В Краснодарском крае после атак ВСУ перекрыли движение на одном из мостов
В Краснодаре на фоне сообщений об атаке БПЛА было перекрыто движение на одном из крупных мостов города. Об этом проинформировали в региональном МВД.
Согласно информации ведомства, движение перекрыли на Яблоновском мосту. Транспорт направляется в объезд.
В ночь на 30 августа в Краснодарском крае была зафиксирована атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ответ на это активировались системы противовоздушной обороны (ПВО), и несколько беспилотников были успешно нейтрализованы.
Ранее сообщалось, что после падения обломков БПЛА повреждена технологическая установка Краснодарского НПЗ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: