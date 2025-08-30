Достижения.рф

В Краснодарском крае после атак ВСУ перекрыли движение на одном из мостов

МВД: в Краснодаре перекрыто движение на одном из мостов на фоне сообщений о БПЛА
В Краснодаре на фоне сообщений об атаке БПЛА было перекрыто движение на одном из крупных мостов города. Об этом проинформировали в региональном МВД.



Согласно информации ведомства, движение перекрыли на Яблоновском мосту. Транспорт направляется в объезд.

В ночь на 30 августа в Краснодарском крае была зафиксирована атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ответ на это активировались системы противовоздушной обороны (ПВО), и несколько беспилотников были успешно нейтрализованы.

Ранее сообщалось, что после падения обломков БПЛА повреждена технологическая установка Краснодарского НПЗ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

