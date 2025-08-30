За ночь над регионами РФ сбиты 86 украинских БПЛА
За минувшую ночь над регионами РФ сбиты 86 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, 30 беспилотников сбили над акваторией Черного моря, 15 — над Крымом, 13 — над территорией Ростовской области, 11 — над Кубанью, пять — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской области, по два — над Смоленской, Калужской и Тверской областями, по одному — над Тульской и Курской областями.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
