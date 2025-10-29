29 октября 2025, 09:24

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска активно наступают на нескольких стратегических направлениях, таких как Покровское, Угледарское и Краснолиманское, нанося комплексные огневые удары по противнику вдоль всей линии фронта. ВСУ, в свою очередь, применяют тактики террористических атак и безуспешно пытаются штурмовать. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Покровское направление Угледарское и Запорожское направления Купянское и Харьковское направления Краснолиманское направление Северское направление Херсонское направление Удары в тылу и работа ПВО

Покровское направление

ПВО сбила три беспилотника на подлёте к Москве, сообщил Собянин

Угледарское и Запорожское направления

Купянское и Харьковское направления

Фото: iStock/IherPhoto



Краснолиманское направление

Северское направление

Херсонское направление

Удары в тылу и работа ПВО