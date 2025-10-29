Провальная атака ВСУ под Покровском, зачистка Петропавловки, удар по Черниговской области: последние новости СВО
Российские войска активно наступают на нескольких стратегических направлениях, таких как Покровское, Угледарское и Краснолиманское, нанося комплексные огневые удары по противнику вдоль всей линии фронта. ВСУ, в свою очередь, применяют тактики террористических атак и безуспешно пытаются штурмовать. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Покровское направлениеНа Покровском направлении российские войска достигли значительных тактических успехов, практически полностью захватив промышленную зону на западе Покровска. Кроме того, улучшены позиции в районе городского вокзала.
Противник прилагает все усилия для удержания оставшихся позиций. По имеющимся данным, для деблокирования украинского гарнизона в Покровске и сохранения контроля в соседнем Мирнограде был направлен спецназ ГУР. В самом Мирнограде продолжаются бои в южной части города, особенно в районе террикона шахты имени Димитрова, а также в северных кварталах (улицы Первого Мая и Восточная).
Севернее Покровска Вооруженные силы Украины попытались провести контратаку на Родинское с использованием бронеколонны, однако атака завершилась неудачей: техника застряла на минных полях и была уничтожена. Также зафиксировано стягивание дополнительных резервов противника в районы Шахово и Владимировки.
На западном фланге Добропольского выступа российские войска улучшили свои позиции к северу от Никаноровки и захватили несколько позиций у Дорожного.
ПВО сбила три беспилотника на подлёте к Москве, сообщил Собянин
Угледарское и Запорожское направленияНа Угледарском направлении российские подразделения продолжают наступление, продвигаясь от Малиновки и Полтавки в западном направлении к Зелёному Гаю и Весёлому. Бои идут в Успеновке и немного севернее, в районе Красногорского. В то же время, ВС РФ, наступая с позиции Першотравневого, приближаются к Рыбному и Сладкому.
Штурм восточной части Вишнёвого продолжается, при этом российские силы охватывают его с севера и со стороны Егоровки. Также поступают сообщения о начале штурма Новоалександровки. На Запорожском участке противник перебрасывает подкрепления в Приморское, где идут интенсивные встречные бои. Штурм Степногорска также продолжается. В то же время в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Нестерянки ситуация характеризуется как позиционное противостояние.
Купянское и Харьковское направленияНа Купянском участке фронта продолжаются ожесточенные городские сражения. Противник предпринял две попытки контратаки из Нечволодовки, но обе были успешно отражены. В Петропавловке продолжается операция по зачистке, в результате которой российские войска освободили до 40 домов. Российские силы наносят удары по переправам украинских войск через реку Оскол, уничтожив 6 лодок противника, которые пытались перейти водную преграду. На плацдарме в районе Мелового-Хатнего отмечено продвижение российских войск на 500 метров вглубь оборонительных позиций врага.
На Харьковском направлении также фиксируются тактические успехи: российские подразделения продвинулись на юге Волчанска, а в районах Синельниково и Тихого противник был вытеснен с нескольких позиций.