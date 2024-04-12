В зоне СВО пропал американский журналист

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В Донецке исчез военный корреспондент из США Рассел Бентли, об этом сообщает МВД ДНР в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, в последний раз Бентли видели 8 апреля. Он ушёл в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.
Уточняется, что на вид Бентли 60-65 лет, его рост 180-185 см, плотного телосложения, глаза серого цвета, короткие седые волосы. Он был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки «мох», камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку. На плече у Бентли набита татуировка в виде стрелы.
По информации Комитета защиты журналистов (CPJ), с момента начала спецоперации на Украине погибло не менее 17 журналистов, пятеро из которых работали на иностранные издания.
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Уточняется, что на вид Бентли 60-65 лет, его рост 180-185 см, плотного телосложения, глаза серого цвета, короткие седые волосы. Он был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки «мох», камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку. На плече у Бентли набита татуировка в виде стрелы.
По информации Комитета защиты журналистов (CPJ), с момента начала спецоперации на Украине погибло не менее 17 журналистов, пятеро из которых работали на иностранные издания.
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Евгения Парфентьева