Силы ПВО за три часа сбили 13 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за вечер 25 января уничтожили 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.



Перехват воздушных целей осуществлялся в течение трёх часов, с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Над Ростовской областью силы ПВО сбили восемь БПЛА, над Брянской областью и Республикой Крым — по два дрона. Ещё один беспилотник уничтожили над Курской областью.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что украинский депутат Орест Саламаха от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» погиб в результате дорожно-транспортного происшествия во Львове. Предварительно, мужчина управлял квадроциклом, когда попал в аварию.
