Силы ПВО за три часа сбили 13 украинских БПЛА над регионами России

25 января 2026, 23:42

Фото: iStock/Alones Creative

Российские средства противовоздушной обороны за вечер 25 января уничтожили 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.





Перехват воздушных целей осуществлялся в течение трёх часов, с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Над Ростовской областью силы ПВО сбили восемь БПЛА, над Брянской областью и Республикой Крым — по два дрона. Ещё один беспилотник уничтожили над Курской областью.



