Пять человек пострадали в массовом ДТП с четырьмя автомобилями в Ленобласти

25 января 2026, 23:46

В Ленинградской области 5 людей пострадали после столкновения иномарки с 3 машинами

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Ленинградской области в результате столкновения четырёх автомобилей пострадали пять человек, среди которых оказалась 13-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.





Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 января около пяти вечера на 58-м километре автодороги «Нарва» в районе деревни Шундорово. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.



Предварительно, водитель автомобиля Isuzu, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с тремя машинами: Hyundai, Renault и Kia.



Все пятеро пострадавших — трое водителей и два пассажира — получили травмы средней степени тяжести. Их госпитализировали.



