Журналист Чей Боуз высмеял Зеленского за заявление о победе Украины
Журналист Чей Боуз подверг критике недавние заявления Владимира Зеленского о пересмотре целей в конфликте с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
В интервью телеканалу ABC Зеленский заявил, что теперь для Украины победой будет считаться сохранение хотя бы части ее территории.
«А что насчет вторжения на территорию России, контрнаступления и барбекю на пляже в Крыму?» — поинтересовался Боуз.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.