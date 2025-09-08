Журналист Чей Боуз высмеял Зеленского за заявление о победе Украины

08 сентября 2025, 07:27

Владимир Зеленский

Журналист Чей Боуз подверг критике недавние заявления Владимира Зеленского о пересмотре целей в конфликте с Россией. Об этом пишет РИА Новости.





В интервью телеканалу ABC Зеленский заявил, что теперь для Украины победой будет считаться сохранение хотя бы части ее территории.





«А что насчет вторжения на территорию России, контрнаступления и барбекю на пляже в Крыму?» — поинтересовался Боуз.