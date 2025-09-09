В Верховной раде матом объяснили национальную идею Украины
Депутат Рады Дубинский матом описал национальную идею Украины
Народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, резко высказался о национальной идее Украины, использовав ненормативную лексику. Соответствующая запись появилась в его личном блоге.
По словам парламентария, у украинцев сейчас есть лишь одна «идея национального дискурса».
«Если до Зеленского у украинцев существовала объективная сложность с формированием национальной идеи, то сейчас таких сложностей нет. Уехать. Отсюда. ***** [Навсегда]», – резко высказался Дубинский.Ранее депутат критиковал заявления Зеленского о победе Украины, отметив, что украинского президента вряд ли устроит сохранение страны только в пределах Львовской области.