В Словакии извинились за голосование в ООН по резолюции об Украине

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Руководитель аппарата правительства Словакии Юрай Гедра назвал недоразумением голосование представителя страны на Генеральной ассамблее ООН за предложенную Киевом и европейскими странами резолюцию по Украине. Об этом информирует портал Dennikn.
«Хотим извиниться за данный результат», — сказал Гедра.
Во вторник, 25 февраля, Словацкая национальная партия потребовала у премьер-министра страны Роберта Фицо организовать проверку голосования представителя республики на Генеральной ассамблее ООН за антироссийскую резолюцию по Украине. Партия также призвала премьера немедленно извиниться за произошедшее.
Напомним, соответствующая была принята 24 февраля текущего года. Документ поддержали 93 государства.
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