Мобилизуют силой и зомбируют: Жители Одессы просят спасти их от киевского режима

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Жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город. Об этом заявил депутат ГД, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.
По его словам, ему поступают сообщения от жителей города. Он рассказал, что в Одессе начались гонения и преследования русскоязычного населения, в том числе людей силой мобилизуют, отправляют на фронт и зомбируют антироссийской пропагандой.
Одесса критически важна и для всего стратегического хода СВО, и для дальнейшей мирной конфигурации. Без Одессы Украина становится бесперспективным государственным образованием, которое даже при сохранении крупных исторически советских промышленных центров будет выглядеть глухой провинцией.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
Ранее военкор Алексей Живов рассказал, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Уверен, что исторически русская Одесса рано или поздно вернется домой в Россию», — сказал он.
Одесса критически важна и для всего стратегического хода СВО, и для дальнейшей мирной конфигурации. Без Одессы Украина становится бесперспективным государственным образованием, которое даже при сохранении крупных исторически советских промышленных центров будет выглядеть глухой провинцией.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
Ранее военкор Алексей Живов рассказал, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова