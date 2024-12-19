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В Одессе случился очередной провал украинской пропаганды. Две пожилые интеллигентные дамы заявили ратующей за мову тележурналистке, что Одесса — русский город.
Молодая корреспондентка остановила двух женщин почтенного возраста, видимо, вышедших за покупками, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Она заговорила с ними на мове, но они отказались отвечать журналистке, заявив, что не разговаривают на украинском языке.
Она уточнила, что понимает, о чём её спрашивают, но говорить не может, так как ей «не хватает словарного запаса». Впрочем, журналистка сама перешла на русский и поинтересовалась у пенсионерок, как же это они проживают на Украине, не говоря при этом на украинском.
На это обе женщины ответили, что они русские и считают Одессу русским городом. Одна из них, настроенная не слишком миролюбиво, высказалась в том смысле, что Одесса всегда была русским городом, а украинцы сперва «понаехали», а теперь и вовсе «вымерли».
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«Я одесситка, я родилась здесь и я не говорю по-украински», — категорично сказала пожилая женщина.
Она уточнила, что понимает, о чём её спрашивают, но говорить не может, так как ей «не хватает словарного запаса». Впрочем, журналистка сама перешла на русский и поинтересовалась у пенсионерок, как же это они проживают на Украине, не говоря при этом на украинском.
На это обе женщины ответили, что они русские и считают Одессу русским городом. Одна из них, настроенная не слишком миролюбиво, высказалась в том смысле, что Одесса всегда была русским городом, а украинцы сперва «понаехали», а теперь и вовсе «вымерли».
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Александр Бойцов