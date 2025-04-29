В ВСУ назвали причину потери истребителя Су-27 в небе над Украиной

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ВСУ потеряли истребитель Су-27 в небе над Украиной из-за человеческого фактора, заявил начальник штабного фонда третьей штурмовой бригады Олег Петренко.
«Он (пилот — прим. ред.) очень эффективно себя проявил… но, к сожалению, человеческий фактор — произошло то, чего не должно было случиться», — прокомментировал он украинским СМИ.
Детали инцидента собеседник раскрыть отказался. О потере ВСУ истребителя сообщалось накануне в понедельник. Уточнялось, что инцидент произошел при выполнении боевого задания по поддержке войск и отражению атаки беспилотников. Пилот катапультировался, но был госпитализирован. Известно, что это не первая подобная потеря техники.
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