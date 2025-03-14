В Смоленской области пытались поджечь Музей неизвестного солдата

Фото: iStock/ Manuel Rodriguez Sevillano
В Смоленской области попытались поджечь Музей неизвестного солдата, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что накануне ночью неизвестный с пакетом в руке перелез через забор и бросил в окно здания на улице Комсомольской в Вязьме бутылку с зажигательной смесью. Остатки жидкости, которая была внутри сосуда, обнаружили возле разбитого окна. Из-за происшествия пострадала пластиковая труба внутри здания — она оплавилась при горении. Еще повреждения получили окно и подоконник.
Уточнялось, что виновнику инцидента на вид примерно 25 лет. Поджигатель был в темной куртке, капюшоне и маске. В настоящее время его ищут. Согласно предварительным данным, молодой человек работал на украинских кураторов.
Ранее сообщалось, что беспилотник задел часть кровли многоэтажного жилого дома на западе Москвы.
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Уточнялось, что виновнику инцидента на вид примерно 25 лет. Поджигатель был в темной куртке, капюшоне и маске. В настоящее время его ищут. Согласно предварительным данным, молодой человек работал на украинских кураторов.
Ранее сообщалось, что беспилотник задел часть кровли многоэтажного жилого дома на западе Москвы.
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Ольга Енгалычева