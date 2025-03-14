В X5 Group ответили на вопрос о судьбе разграбленной в Судже «Пятерочки»

Суджа (фото: Telegram/@mod_russia)
О судьбе и возможном восстановлении супермаркета «Пятерочка» в курской Судже, который разграбили и изрисовали боевики ВСУ во время вторжения, пока что говорить преждевременно. Об этом заявил начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group Денис Кузнецов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, компания сообщит о своем решении, когда обстановка станет более ясной.
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«Еще рано говорить [о судьбе разграбленной «Пятерочки» в Судже]. Когда мы будем готовы что-то по этому поводу заявить, то обязательно напишем», — пояснил Кузнецов.Ранее военкор Влад Андрица показывал, как сейчас выглядит тот самый супермаркет. Он отмечал, что магазин весь «исписан и измалеван», от него практически ничего не осталось.
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Данил Пономарев