В Смоленской области семь беспилотников ВСУ атаковали объекты ТЭК

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Семь ударных украинских беспилотников атаковали объекты ТЭК в Смоленской области. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.
Он подчеркнул, что по последним уточнённым данным, четыре беспилотника упали в Смоленском районе области, а ещё три – в Ярцевском районе.
В последнем районе около нефтебазы загорелся жилой дом. Риска перехода огня на соседние строения нет.
Ранее глава региона Василий Анохин в своём Telegram-канале написал, что пожары вспыхнули в Смоленском и Ярцевском районах. Вместе с тем, Минобороны РФ сообщило об одном украинском беспилотнике, сбитом дежурными средствами ПВО.
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В последнем районе около нефтебазы загорелся жилой дом. Риска перехода огня на соседние строения нет.
Ранее глава региона Василий Анохин в своём Telegram-канале написал, что пожары вспыхнули в Смоленском и Ярцевском районах. Вместе с тем, Минобороны РФ сообщило об одном украинском беспилотнике, сбитом дежурными средствами ПВО.
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Анастасия Чинкова