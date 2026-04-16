В Сочи и Дагомысе из-за атаки БПЛА повреждены три дома и детский сад
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после ночной атаки украинских БПЛА на побережье региона в Сочи пострадали три жилых здания, а в Дагомысе задело детский сад. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Кондратьева, обломки упали в Лазаревском районе и в центре курорта. В двух частных строениях и одной многоэтажке выбило стекла. В Дагомысе повреждения получил детский сад. Там задело ограждение и оконные блоки.
Специалисты оцепили территорию. Детей принимают в другом корпусе учреждения. МЧС России вводило режим беспилотной опасности в Краснодарском крае в среду в 18:43 мск. Утром в четверг тревогу сняли в 07:06.
