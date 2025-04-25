Пособник теракта на Дубровке по делу «Норд-Оста» вышел из колонии после 22 лет

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Алихан Межиев, осуждённый за пособничество террористам во время захвата заложников в «Норд-Осте» в 2002 году, вышел на свободу после полного отбытия 22-летнего срока. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года, полностью отбыв назначенное наказание», — рассказал РИА Новости собеседник агентства.Межиев был приговорён к лишению свободы в 2004 году за соучастие в подрыве автомобиля у ресторана «Макдональдс» на улице Покрышкина в Москве, где погиб один человек и пострадали восемь. Преступление было совершено в 2002 году.
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Вина Межиева также связана с поддержкой группы Мовсара Бараева, захватившей 23 октября 2002 года более 900 зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке. В ходе штурма здания погибли 130 заложников, остальных удалось спасти. При этом все террористы были устранены.
Срок заключения Межиеву исчислялся с ноября 2002 года. Он лишь частично признал свою вину.
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