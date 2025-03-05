В Совете Федерации похвалили Трампа за решение по Украине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что был приятно удивлен решением администрации президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине. По его словам, это доказывает, что слова американского лидера не расходятся с делами.
Джабаров напомнил, что поставками оружия американская помощь не ограничивается, ведь Киев получает системы наведения ракет, информацию со спутников и разведданные.
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«Если Штаты прекратят предоставлять Киеву и это, то Украина с очень большой долей вероятности вскоре потерпит сокрушительное поражение. Возможно, Зеленский одумается и поймет, что, когда ему протягивают руку, лучше ее взять, а не сидеть в болоте», — пояснил сенатор в беседе с «Газетой.Ru».В то же время политолог Дмитрий Солонников подчеркнул, что помощь США была приостановлена из-за перепалки Зеленского с Трампом в Овальном кабинете, и его нежелания идти на мирные соглашения. В разговоре с «Известиями» аналитик объяснил, что приостановка помощи не приведет к моментальным последствиям, так как у Киева еще есть запасы оружия и поддержка от Европы.
«Трампу от Зеленского в свою очередь нужно лишь одно: чтобы он дал показания, как воровали бюджетные средства США, деньги американских налогоплательщиков, как это делала команда на Украине и предыдущая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом. После этого Зеленскому могут пообещать участие в программе защиты свидетелей, выход из расследования», — поделился политолог.Читайте также:
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Данил Пономарев