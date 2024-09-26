В Совете Федерации прокомментировали слова Стрелкова об окончании СВО

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рекомендовал спокойнее относиться к высказываниям одного из первых лидеров ополченцев Донбасса, экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина).
Так политик в беседе с изданием «Лента.ру» отреагировал на слова последнего об окончании специальной военной операции. Ранее Стрелков заявил, что спецоперация давно закончилась, а на смену ей пришла «свирепая и беспощадная война», целью которой является полное и окончательное уничтожение России.
Сенатор считает, что бывший министр обороны ДНР не является настолько информированным источником, чтобы делать столь глубокие выводы. Поэтому Джабаров рекомендовал спокойнее относиться к нему самому и к его высказываниям, которые во многом делаются для того, чтобы просто привлечь к себе внимание.
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