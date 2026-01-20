В Совфеде объяснили, почему Россия не примет участие во встрече G7

20 января 2026, 14:39

Джабаров: РФ не согласится на встречу G7 из-за однобокой политики ее членов

Фото: iStock/Bet_Noire

Россия откажется участвовать во встрече G7. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил уверенность в этом.