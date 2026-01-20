В Совфеде объяснили, почему Россия не примет участие во встрече G7
Россия откажется участвовать во встрече G7. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил уверенность в этом.
В разговоре с NEWS.ru он отметил, что Москва предпочитает решать свои вопросы напрямую с Вашингтоном.
По мнению Джабарова, встречи со странами ЕС сейчас не имеют смысла из-за их однобокой политики. Украина, по его словам, никогда не входила в этот формат и не имеет там места. Европейские страны продолжают поддерживать Киев военной помощью, иначе ВСУ давно бы капитулировали. Сенатор подчеркнул, что все страны, кроме Украины, готовы к миру. Он считает, что подобные встречи лишь затягивают процесс. Политик также отметил изменчивую позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который утратил часть авторитета.
Владимир Зеленский должен четко ответить на предложение о мире и условиях его заключения. Джабаров добавил, что действия Киева напоминают те причины, по которым Россия начала специальную военную операцию.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
