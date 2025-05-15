«Повторенье — мать ученья»: Симоньян оценила состав делегации России на переговоры с Украиной

Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм @margaritasimonyan)
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала назначение помощника президента РФ Владимира Мединского главой российской делегации для переговоров с Украиной.
Информацию о составе делегации ранее подтвердили на сайте Кремля. Президент России Владимир Путин также утвердил состав группы экспертов для переговоров с Украиной в Стамбуле.
Симоньян, шутливо ссылаясь на принцип «повторение — мать учения», отметила, что Мединский вновь возглавит переговорную группу, как это было в 2022 году.
Также в ночь с 14 на 15 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп не примет участия в переговорах между РФ и Украиной.
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Симоньян, шутливо ссылаясь на принцип «повторение — мать учения», отметила, что Мединский вновь возглавит переговорную группу, как это было в 2022 году.
«Наших переговорщиков снова возглавит Мединский. Повторенье — мать ученья. Учитесь, хозлы», — написала она в личном блоге.Мединский уже руководил делегацией во время переговоров с Украиной в Белоруссии (февраль 2022 года) и Стамбуле (март 2022 года).
Также в ночь с 14 на 15 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп не примет участия в переговорах между РФ и Украиной.
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Мария Моисеева