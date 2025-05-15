Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Повторенье — мать ученья»: Симоньян оценила состав делегации России на переговоры с Украиной

«Повторенье — мать ученья»: Симоньян оценила состав делегации России на переговоры с Украиной

Симоньян положительно высказалась о выборе делегации РФ на переговоры с Украиной
Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм @margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм @margaritasimonyan)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала назначение помощника президента РФ Владимира Мединского главой российской делегации для переговоров с Украиной.
Информацию о составе делегации ранее подтвердили на сайте Кремля. Президент России Владимир Путин также утвердил состав группы экспертов для переговоров с Украиной в Стамбуле.

Симоньян, шутливо ссылаясь на принцип «повторение — мать учения», отметила, что Мединский вновь возглавит переговорную группу, как это было в 2022 году.

«Наших переговорщиков снова возглавит Мединский. Повторенье — мать ученья. Учитесь, хозлы», — написала она в личном блоге.
Мединский уже руководил делегацией во время переговоров с Украиной в Белоруссии (февраль 2022 года) и Стамбуле (март 2022 года).

Также в ночь с 14 на 15 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп не примет участия в переговорах между РФ и Украиной.

Читайте также:

Россия в ближайшее время примет многих гостей, заявил Ушаков

«Поставим точку»: Блогер-миллионник Гусейн Гасанов сделал громкое заявление после заочного ареста

Муж Леры Кудрявцевой поделился пугающим снимком
#россия
#учения
#мать
#сайт
#сша
#владимир путин
#президент
#дональд трамп
#ночь
#рф
Трамп не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины
Reuters: Трамп не поедет в Стамбул для участия в переговорах между РФ и Украиной
15 мая 2025, 00:12

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Переговоры между Россией и Украиной пройдут 15 мая в Стамбуле, однако президент США Дональд Трамп не примет в них участия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами американской стороны.
В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Президент России Владимир Путин также утвердил состав группы экспертов для переговоров с украинской стороной.

Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский, также в нее войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и советник Зеленского Игорь Жовква.

Читайте также:

«Стал нацистом»: В ГД назвали причину нелюбви Зеленского к русским

«Поставим точку»: Блогер-миллионник Гусейн Гасанов сделал громкое заявление после заочного ареста

Народная артистка России Ольга Широкова умерла в 79 лет
#сша
#президент
#дональд трамп
#мид
#министр
#владимир зеленский
#вс рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин утвердил состав делегации и группу экспертов РФ для переговоров с Украиной
14 мая 2025, 23:07

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации и группу экспертов для переговоров с Украиной в Стамбуле. Информация опубликована на официальном сайте Кремля.
В список выбранной делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Российской Федерации Игорь Костюков и замминистра обороны России Александр Фомин.

Заявления Макрона могут обозначить поворотный момент в риторике по Украине
Заявления Макрона могут обозначить поворотный момент в риторике по Украине

В группу экспертов для переговоров с киевской стороной включены:

— Первый заместитель начальника информационного управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин;
— Заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;
— Директор Второго департамента стран СНГ МИДа России Алексей Полищук;
— Заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Виктор Шевцов.

«Настоящее распоряжение («О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной») вступает в силу со дня его подписания», — сообщается на сайте.
Ранее сообщалось, что от спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог также прибудут в Стамбул на переговоры Москвы и Киева.

Американский лидер Дональд Трамп при этом отметил, что раздумывает над тем, чтобы лично прибыть в Стамбул 15 мая. Он выразил надежду, что на переговорах будут присутствовать Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Читайте также:

В ГД раскрыли, поедет ли Путин в Стамбул на встречу к Зеленскому

Политолог раскрыл план Зеленского по срыву переговоров с РФ в Стамбуле

Политолог раскрыл, возможна ли прямая война между РФ и США
#владимир путин
#президент
#мид
#информация
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв и Цивилёва вручили бойцам СВО машины и рассказали о мерах поддержки
14 мая 2025, 19:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и статс-секретарь –замминистра обороны Анна Цивилёва встретились с участниками спецоперации и вручили им ключи от автомобилей с ручным управлением.
Бойцы и командиры сражались на самых ответственных и опасных участках в зоне проведения СВО. В ходе выполнения боевых задач они получили тяжелейшие ранения. Однако многие продолжают службу, планируют заняться спортом или учебой.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Воробьёв и Цивилёва обсудили с героями и их семьями дальнейшую помощь. Как рассказал глава региона, в Подмосковье действует 29 региональной мер поддержки и пять федеральных. Это выплаты и льготы, реабилитация, поиск работы, забота о детях, протезирование и многие другое.
«Все присутствующие здесь – бойцы легендарных подразделений, которые героически проявили себя. Хотим поблагодарить президента за то, что в своё время был создан Фонд «Защитники Отечества». Мы часто встречаемся с ребятами, их семьями. В числе вопросов – реабилитация после ранений. У нас есть Центр им. Мещерякова, где могут восстанавливаться бойцы с тяжёлыми травмами, Центр «Ясенки». Сегодня здесь и те, кто уже прошёл такую реабилитацию», – сказал Воробьёв.
Ещё один важный вопрос, по его словам, – что делать в случае ранения или если контракт закончился, как реализовать себя.
«Мы видим, что и наш проект «Герои Подмосковья», и федеральный – «Время Героев» – востребованы и важны. Следующая тема – дети. Каждый военнослужащий заботится о семье, близких. Мы понимаем, что внимания много не бывает. И здесь фонд делает всё, чтобы максимально дать ответы на эти вопросы», – отметил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Автомобили с ручным управлением включены в перечень средств технической реабилитации. С соответствующей инициативой Цивилёва ранее обращалась к Владимиру Путину, и президент поддержал предложение. Участники СВО начали получать такие машины с июня прошлого года. На базе центра «Ясенки» работает автошкола ДОСААФ, где их учат управлять ими.
«Одно из важных направлений помощи ветеранам СВО с тяжёлой инвалидностью – выдача автомобилей с ручным управлением. Фонд поддерживает отечественный автопром, который адаптирует машины под нужды людей, и ДОСААФ, помогающий героям научиться управлять такими машинами. Наша задача – чтобы у ребят была возможность работать, воспитывать детей, заниматься любимыми делами, в том числе спортом, чтобы герои могли жить активной жизнью, Фонд выдаёт им средства реабилитации, протезы, организует реабилитацию, адаптирует квартиры и дома, предоставляет санаторно-курортное лечение», – рассказала Цивилёва.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Разговаривая с бойцами, губернатор рассказал, какую ещё помощь оказывают участникам спецоперации и их семьям. Одна из ключевых задач – создать условия для того, чтобы бойцы проявили себя в мирной жизни. Совместно с фондом в регионе создана команда «Защитники Отечества». Она уже участвовала в летнем и зимнем кубках. Подмосковная команда по следж-хоккею «Гвардия» в составе 12 героев СВО стала чемпионом.
«У ребят очень большой запрос на спорт. Вместе с паралимпийским комитетом мы разработали программу – это и слэдж-хоккей, и волейбол, и другие виды спорта. Понимаем, насколько важно адаптировать инфраструктуру под занятия спортом, поэтому будем стараться решить все эти вопросы, находить тренеров», – пообещал губернатор.
А. Воробьёв и А. Цивилёва (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Среди тех, кто получил автомобиль, – кавалер ордена Мужества Сергей Чернов. В спецоперации он участвовал с самого начала, служил в артиллерийской бригаде. Получил минно-взрывное ранение. После длительной реабилитации и протезирования решил продолжить службу. Сейчас работает в военном комиссариате в Коломне.
«Мы вели подготовку к стрельбе, и в этот момент противник открыл по нам огонь. Я получил серьёзное ранение, боевые товарищи вынесли меня, доставили в полевой госпиталь. Сейчас продолжаю реабилитацию, в чем мне поможет автомобиль. До этого приходилось просить друзей и родственников съездить куда-то, а сейчас все заботы будут на моих плечах. Планирую также заняться фехтованием. Кроме того, я участник образовательной программы «Герои Подмосковья». Хочу пройти полное обучение», – поделился планами Сергей.

Николай Николаев отправился на СВО добровольцем. Служил в военной разведке на одном из самых горячих направлений, получил тяжёлые ранения.
«Мы отражали атаку наёмников. Весь взвод стоял до последнего, никто не ушёл с позиции. Нам удалось удержать пост до подхода основных сил. Во время налета БПЛА я лишился ног, получил травмы плеча и головы. После протезирования и реабилитации было тяжело возвращаться к гражданской жизни. Но меня поддержали Московская область, Фонд «Защитники Отечества». Помогли переселиться с пятого на первый этаж. На днях выдали ключи от двухкомнатной квартиры в Дмитрове. Волонтеры ухаживали, как за родным. И, конечно же, поддержали близкие. У меня многодетная семья, скоро ожидаем пятого ребёнка. Так что автомобиль нам как нельзя кстати», – сказал Николаев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В завершение встречи Воробьёв рассказал, что Московская область вошла в число пилотных регионов, где внедряется новая Цифровая платформа для поддержки ветеранов СВО и членов семей. Когда она заработает на полную мощность, можно будет делать максимум в проактивном режиме. Это коснется и федерального, и регионального уровней.

Читайте также:

Воробьёв поручил главе Щёлкова Булгакову продолжать поддержку участников СВО

В экономику округа Щёлково за пять лет привлекли свыше 23 млрд рублей

В Щёлкове реконструировали 27 спортивных объекта и обновят ещё три
#московская область
#подмосковье
#фонд защитники отечества
#социальная поддержка
#социальная помощь
#сво
#спецоперация
#военные
#анна цивилёва
#автомобили
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чулпан Хаматова рассказала, как сводит дыхание из-за сильной тоски по Москве
Чулпан Хаматова отказалась возвращаться в Москву после поддержки ВСУ
14 мая 2025, 17:35

Чулпан Хаматова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Чулпан Хаматова, покинувшая Россию после начала спецоперации, рассказала, как сильно соскучилась по Москве. В аэропорту у нее перехватило дыхание при виде табло с рейсом до российской столицы. Неожиданное заявление она сделала в интервью для проекта «Георгий За Кадром».
«Казалось, что уже все пройдено, но нет. Достаточно увидеть слово "Москва" — и сводит дыхание», — призналась актриса.
Она также добавила, что технически могла бы купить билет и прилететь, но посчитала это рискованным шагом. Она бы вернулась в Россию, если бы у нее не было троих детей.

После переезда в Латвию артистка неоднократно высказывалась в поддержку ВСУ. А в июне прошлого года потеряла работу в Новом Рижском театре.

Читайте также:

Замаскированные под военных РФ ВСУ попытались прорваться в Курскую область

«Просто так жил папа»: 12-летняя дочь Владимира Левкина планирует поехать в зону военных действий

«Манипуляторка не выросла»: В ГД жёстко ответили на требования Зеленского
#москва
#актриса
#всу
#сво
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Стал нацистом»: В ГД назвали причину нелюбви Зеленского к русским
Депутат Журавлев: Зеленский стал нацистом из-за унижений на корпоративах в РФ
14 мая 2025, 17:28

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский ненавидит русских из-за былых унижений на корпоративах. Так считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, депутат Алексей Журавлев.
«Для Зеленского с каждым, кто хоть немного симпатизирует России, происходит что-то не то. Удивительно, как из советского мальчишки, выросшего в Кривом Роге, где русских абсолютное большинство, и до 40 лет вообще не разговаривающего на украинской мове, вырос дистиллированный нацист», — отметил Журавлев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он предположил, что это связано «с унижениями, которым его подвергали на московских корпоративах». Депутат напомнил, что до 2019 года Зеленский хорошо зарабатывал в России на своих выступлениях, однако допустил, что он улыбался русским, а в душе хотел всех убить.

«Так из непризнанного художника Шикльгрубера родился Гитлер, а из плохого актера — Зеленский», — заключил Журавлев.

При этом первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с RТ выразил мнение, что ход переговоров в Стамбуле будет зависеть от того, кого будет слушать Зеленский.

«Будет Зеленский больше слушать американского лидера Дональда Трампа или четвёрку неадекватных политиков (лидеров Франции, Польши, Германии и Великобритании — ред.), от этого будет зависеть само развитие», — пояснил Водолацкий.

Читайте также:

В Госдуме ответили на вопрос о составе делегации на переговорах в Турции

Астролог дал прогноз на переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Путиным в Турции
#прогноз
#мнение
#депутат
#развитие
#зеленский
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате