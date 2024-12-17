В Совфеде ответили на предложение Трампа разместить европейские войска на Украине

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)
Избранный президент США Дональд Трамп будет жестко продвигать линию размещения военного контингента ЕС на территории Украины. Об этом сообщил сенатор Константин Косачев, передает РИА Новости.
Так Косачев прокомментировал предложение республиканского политика отправить европейских солдат на территорию Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня.
Согласно словам сенатора, по данному вопросу внутри Европейского союза и Североатлантического альянса (НАТО) сложатся различные точки зрения. Те страны Европы, которые настроены против РФ, могут поддержать соответствующее предложение в ущерб своим интересам.
Вопрос размещения европейского контингента на Украине будет отдан «на откуп» странам Евросоюза, подчеркнул Косачев.
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Согласно словам сенатора, по данному вопросу внутри Европейского союза и Североатлантического альянса (НАТО) сложатся различные точки зрения. Те страны Европы, которые настроены против РФ, могут поддержать соответствующее предложение в ущерб своим интересам.
Вопрос размещения европейского контингента на Украине будет отдан «на откуп» странам Евросоюза, подчеркнул Косачев.
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Екатерина Коршунова