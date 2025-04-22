Фото: iStock/Goroda
Никакие документы Евросоюза не предполагают запрет суверенных решений независимых государств, потому призывы европейских чиновников отказаться от посещения парада Победы в Москве являются произволом. Об этом заявил сенатор Андрей Климов.
По его словам, те страны, которые подчинятся подобным требованиям, в будущем «пожалеют». Те же, кто решит пойти против запрета, наоборот, покажут, что достойны быть представителями стран, освобожденных от фашизма.
Он также отметил, что такие запреты демонстрируют идеологию нацизма.
В ГД оценили «согласие» Киева на потерю 20% территорий
ВСУ перебросили шестой элитный полк в курское приграничье
Помощь военнослужащим и их семьям в условиях специальной военной операции в 2025 году
Он также отметил, что такие запреты демонстрируют идеологию нацизма.
«Про идеологию нацизма даже без этих запретов и заявлений всё давно ясно, потому что именно эта публика заставляет каждый год голосовать против российских предложений об осуждении героизации нацизма», — подчеркнул он в беседе с RT.Читайте также:
В ГД оценили «согласие» Киева на потерю 20% территорий
ВСУ перебросили шестой элитный полк в курское приграничье
Помощь военнослужащим и их семьям в условиях специальной военной операции в 2025 году
Данил Пономарев