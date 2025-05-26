В Совфеде посоветовал спокойно относиться к резким заявлениям Трампа в адрес Путина

Дональд Трамп (Фото: kremlin)
Воинственный по отношению к РФ образ президента США Дональда Трампа искусственно формируется иностранной прессой. Так считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал Владимира Путина за массированные удары по объектам на Украине. Он также сказал журналистам, что «абсолютно точно рассматривает ужесточение санкций» против РФ.
Он пояснил, что Трамп получает информацию о событиях на Украине не только из СМИ, и знает о массированных атаках беспилотников ВСУ на российские территории.
По словам Джабарова, многие в США продолжают обвинять Россию «по старой памяти», однако на это не стоит обращать внимания, а Москва продолжит действовать, исходя из своих интересов, «при всем уважении к американскому президенту».
В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин рассказал «Москве 24», что резкие высказывания Трампа в адрес Путина связаны с усталостью от урегулирования конфликта на Украине. Так он пытается надавить на обе конфликтующие стороны.
Он добавил, что, вероятно, США вовсе выйдут из мирного процесса.
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«Я думаю, что во многом такой воинственный образ Трампа специально формирует пресса, которая враждебна к самому Трампу. Надо спокойно относиться к подобным новостям, и все, что пишут западные СМИ в этом контексте, делить на два, а то и на три. Мне кажется, что этот случай никак не должен повлиять на американо-российский диалог», — отметил Джабаров в разговоре с «Газетой.Ru».
Он пояснил, что Трамп получает информацию о событиях на Украине не только из СМИ, и знает о массированных атаках беспилотников ВСУ на российские территории.
По словам Джабарова, многие в США продолжают обвинять Россию «по старой памяти», однако на это не стоит обращать внимания, а Москва продолжит действовать, исходя из своих интересов, «при всем уважении к американскому президенту».
В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин рассказал «Москве 24», что резкие высказывания Трампа в адрес Путина связаны с усталостью от урегулирования конфликта на Украине. Так он пытается надавить на обе конфликтующие стороны.
«Трамп понимает, что, если сейчас Россия и Украина не договорятся, последняя вскоре потеряет весь свой суверенитет. В целом все это делается на фоне того, что Трамп начал уставать от урегулирования украинского конфликта, потому что процесс пробуксовывает», — пояснил эксперт.
Он добавил, что, вероятно, США вовсе выйдут из мирного процесса.
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Элина Позднякова