В Совфеде прокомментировали атаку украинских БПЛА на Крым

22 сентября 2025, 13:56

Косачёв назвал чудовищной провокацией атаку украинских дронов на Крым

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинская атака на курортную зону Крыма является чудовищной провокацией. Такое мнение выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.





Напомним, 21 сентября Украина атаковала гражданские объекты в Крыму. ВСУ нанесли удар по курортной зоне, где отсутствуют военные объекты, с помощью БПЛА, оснащенных фугасными боеприпасами. В результате погибли три человека, ещё 16 получили ранения.



По словам Косачёва, киевский режим намеренно совершает постоянные провокации, чтобы вынудить Россию на ответные меры.





«И одна из таких провокаций, чудовищных провокаций — это нынешний удар по Крыму. По абсолютно гражданским объектам, по мирным гражданам», — отметил сенатор в беседе с RT.

«Киевский террористический режим совершил очередное злодеяние. В православный праздник. Против мирных жителей. За всё эти преступники понесут заслуженное наказание», — написал Константинов в своём Telegram-канале.

