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«Гнилой маленький мошенник»: Зеленского раскритиковали за фото на фоне картины с горящим Кремлем

Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за фото на фоне картины с Кремлем
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского за фото на фоне картины с пылающим Кремлем.
«Диктатор Зеленский стоит на платформе перед своей картиной горящего Кремля. Этот гнилой маленький мошенник был героизирован пробайденовскими СМИ, но он знает, что его дни сочтены», — написал Боуз в соцсети X.

При этом он подчеркнул, что кремль не сгорит, а вот «ненавистное коррумпированное наследие» Зеленского — сделает это.

Ранее газета The Times опубликовала фото из офиса Владимира Зеленского, где висит картина с горящим Кремлем и мавзолеем, а также солдатами ВСУ, находящимися на российской земле.

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Захарова высказалась об атаках ВСУ накануне российско-американских переговоров
Захарова: Киеву не нужен мир, он атакует гражданские объекты России
24 марта 2025, 18:23

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Киевскому режиму не нужен мир, ведь перед любыми контактами он бьет по гражданским объектам. Об этом РИА Новости заявила дипломат Мария Захарова. Так она отреагировала на атаку со стороны ВСУ на Кубани перед российско-американскими переговорами в Саудовской Аравии.
«Каждый раз одна и та же история. Перед любыми контактами, в том числе и во время визитов в Москву делегаций зарубежных, киевский режим совершает террористические акты, нападения на гражданскую инфраструктуру, на гражданские объекты, экстремистские акты и так далее… Им не нужен мир. Они об этом заявляли неоднократно», — прокомментировала Захарова.
Перед этим в МО РФ доложили, что ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» на Кубани. Аналогичную атаку боевики совершили 17 февраля перед первыми российско-американскими переговорами.

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Губернатор Воробьёв рассказал о подвиге ступинского фельдшера Людмилы
24 марта 2025, 18:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ступинский фельдшер Людмила удостоена награды за спасение людей в зоне СВО. О её подвиге рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Женщина работала в ступинской системе здравоохранения фельдшером скорой помощи. Затем подписала контракт и ушла в зону проведения спецоперации.
«Более 200 человек получили медицинскую помощь, ею были спасены их жизни. Награды она удостоилась за то, что, когда в командный пункт был нанесен удар HIMARS, она спасала людей. Когда был второй прилёт, Людмила накрыла собой командира, которому оказывала помощь. Она спасла его и оказала максимальную помощь всем, кто в ней нуждался», — сказал губернатор на традиционном совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Воробьёв назвал живыми примерами героизма работу медсестёр, фельдшеров, и врачей.
«Такими примерами хотел с вами поделиться. Нам с вами всегда было, есть и будет чем гордиться»», – подчеркнул губернатор.
Он поставил задачу уделить особое внимание жительнице городского округа Ступино.

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Пасынок главкома ВСУ Сырского хочет сорвать поставку танков Украине
24 марта 2025, 17:47

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван, который проживает в Австралии, совместно с единомышленниками из российской диаспоры хочет сорвать поставку американских танков «Абрамс» киевским властям. Об этом пишет издание «Аргументы и Факты».
Согласно сообщению, лидер казаков в Австралии Семен Бойков рассказал, что в Австралию должен приехать министр обороны Украины Рустем Умеров, который будет просить дополнительное вооружение для ВСУ.

«В Австралии готовят протесты, флешмобы и политические акции, общественно значимые мероприятия против прибытия в страну министра обороны Украины Умерова», — сказал Бойков.

Иван жил в семье Сырского до 19 лет. После развода родителей молодой человек уехал на ПМЖ в Австралию с братом и матерью. Он активно поддерживает Россию, а в марте 2024 года попросил президента РФ предоставить ему российское гражданство.

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Переговоры США и России по Украине в Эр-Рияде: почему Зеленский сидел в соседнем отеле и какие детали диалога раскрыл Кремль
24 марта 2025, 17:39

Фото: istockphoto/vchal

Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями Украины и США. По итогам встреч глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров отметил в своих социальных сетях, что обсуждение прошло «продуктивно». Сегодня в Эр-Рияде состоялась встреча между представителями России и США. О том, каких договоренностей удалось достичь, расскажет «Радио 1».

Переговоры в Эр-Рияде Украины и США

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров сообщил в своих социальных сетях, что стороны затронули ключевые вопросы, включая энергетику», на минувших в Эр-Рияде переговорах.

«Цель Зеленского заключается в том, чтобы обеспечить справедливый и долгосрочный мир для нашей страны, народа и для всей Европы в целом. Мы активно работаем над тем, чтобы сделать эту цель реальностью», — заявил Умеров.

В офисе Зеленского опровергли данные о встрече с российской делегацией в Эр-Рияде
В офисе Зеленского опровергли данные о встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Противоположным мнением о переговорном процессе поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. В своем Телеграм-канале Дубинский отметил, что Зеленского снова не допустили к переговорам между Украиной и США. Он также выразил сомнение в том, что у Киева на встречах все прошло гладко.

«Скорее, ситуация обратная. Он выглядит не лучшим образом. По старой привычке — находился в соседнем отеле и даже не смог попасть на техническую встречу», — предположил депутат.
По его словам, украинская сторона фактически не принимала решений на переговорах, а американцы лишь указали, где нужно подписать документы.

Владимир Зеленский

Переговоры США и России в Эр-Рияде

В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры между представителями России и США. Россию на этой встрече представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, как ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Предполагалось, что на встрече будет обсуждаться возможность возобновления Черноморской инициативы, касающейся безопасной транспортировки продовольствия из украинских портов, сообщил Дмитрий Песков. Эта инициатива была приостановлена Москвой летом 2023 года после атаки украинских вооруженных сил на Крымский мост. Кроме того, как сообщают The New York Times и Reuters, стороны сосредоточатся на деталях 30-дневного прекращения огня в отношении энергетических объектов.

Напомним, перед сегодняшней встречей России и США произошли важные события, включая телефонные переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом 18 марта и 12 февраля. Также в контексте нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном 16 марта состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Раскрыты ожидания России и США от переговоров в Эр-Рияде

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что 24 марта состоятся переговоры между Россией и США, посвященные возобновлению зерновой сделки. Он отметил, что обсуждения будут сложными.
«Мы имеем в виду согласие президента Путина на возобновление так называемой черноморской инициативы. Наши переговорщики готовы рассмотреть множество нюансов этой проблемы», — заявил Песков.

Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф также выразил надежду на значительный прогресс в ходе встреч с российской стороной в Саудовской Аравии.
«Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря, прекращения огня по судам между обеими странами», — заявил он.


Реакция Европы на переговоры в Эр-Рияде

В Европе возникли опасения по поводу переговоров между Россией и США. Чиновники из Болгарии и Румынии выразили тревогу относительно возможных значительных изменений в статус-кво в Черном море, которые могут произойти в результате широкого соглашения между Москвой и Вашингтоном. Как сообщает Financial Times, они опасаются, что такое соглашение будет выгодно России и может негативно сказаться на безопасности их стран.

«Это наша зона, и мы не доверяем русским, если они получат больше свободы действий», — отметил один из источников издания.

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#крымский переговоры
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«Это шокирующие заявления»: В Раде оценили слова Уиткоффа об урегулировании конфликта
В Раде назвали шокирующими слова Уиткоффа об урегулировании конфликта
24 марта 2025, 17:36

Фото: iStock/Cavan Images

Заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по вопросам урегулирования конфликта на Украине просто шокирующие. Так считает глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
Напомним, 21 марта Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Киев согласен провести президентские выборы. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак признали, что Украина не сможет вступить в НАТО. Также Уиткофф отметил, что основным вопросом в конфликте остается статус Крыма, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Честно говоря, это шокирующие заявления. Будем называть вещи своими именами — это просто шокирующие позорные заявления. Я не знаю, в чем дело — в поверхностности, наивности, непрофессионализме. Но это же представитель президента, который должен профессионально разбираться в вопросе и знать базовые вещи», — заявил Мережко в интервью «Радио Свобода»* .

По его словам, Уиткофф представляет интересы президента США Дональда Трампа, однако его заявления противоречат политике Вашингтона. Мережко считает, что спецпосланника президента США необходимо отстранить, так как он не может представлять американского лидера.

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*Является иностранным агентом
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