Владимир Зеленский
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского за фото на фоне картины с пылающим Кремлем.
«Диктатор Зеленский стоит на платформе перед своей картиной горящего Кремля. Этот гнилой маленький мошенник был героизирован пробайденовскими СМИ, но он знает, что его дни сочтены», — написал Боуз в соцсети X.
При этом он подчеркнул, что кремль не сгорит, а вот «ненавистное коррумпированное наследие» Зеленского — сделает это.
Ранее газета The Times опубликовала фото из офиса Владимира Зеленского, где висит картина с горящим Кремлем и мавзолеем, а также солдатами ВСУ, находящимися на российской земле.
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